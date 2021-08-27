Однополярный мир, который пытались построить США, уже не существует - Авдонин

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однополярный мир, который пытались построить Соединенные Штаты Америки, уже не существует. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА."Сейчас надо четко и однозначно понимать: однополярный мир, который они (США. - Прим. БЕЛТА) пытались построить, уже не существует. Потому что у них уже нет ресурсов реализовывать эту политику", - заявил Алексей Авдонин.Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в свою очередь заметил, что последние президенты США каждый по-своему были достаточно экстравагантны. "И эти персонажи позволяют финансовой, военно-промышленной и другой элите оправдывать абсолютно наглые, абсолютно дикие решения как на внешнем контуре, так и внутри страны. На самом деле это продуманные вещи, которые в рамки сложившихся политических, юридических традиций уже не вкладываются. Потому что Соединенные Штаты перестают быть тем гегемоном и теряют силы, и им нужны нестандартные, ненормированные, дерзкие решения", - считает директор издательского дома.-0-