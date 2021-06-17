Одобрен перевод Водного кодекса на белорусский язык

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одобрен перевод на белорусский язык Водного кодекса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

"Перевод одобрен экспертным советом, который состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных, и рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале", - говорится в сообщении.

Кодекс регулирует отношения, возникающие при владении, пользовании и распоряжении водами и водными объектами, и направлен на охрану и рациональное, устойчивое использование водных ресурсов, а также на защиту прав и законных интересов водопользователей.

Всего с начала работы экспертного совета были переведены на белорусский язык 9 законодательных актов: Кодекс о браке и семье, Избирательный, Гражданский, Жилищный, Трудовой, Водный, Кодекс о земле, Кодекс о недрах и Кодекс о судоустройстве и статусе судей. С их текстами можно ознакомиться в разделе "Кодексы Республики Беларусь" на pravo.by.-0-