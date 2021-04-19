ОЭЗ "Иннополис" помогает стартапам из Беларуси комфортно развиваться на рынках России

Российский рынок IТ обладает высоким технологическим потенциалом. К примеру, по данным аналитиков, рост объемов рынка e-commerce к 2024 году составит 4.4 трлн рублей – для этого потребуется еще больше технологических решений, а также привлечение консультантов (причем это работает не только для электронной коммерции). Тренд на цифровизацию всех сфер жизни порождает изменения на рынке труда IT: спрос на профильные кадры вырос многократно, поэтому российские рекрутеры привлекают и зарубежных специалистов. Также корпорации ищут стартапы: для проектов это отличная возможность быстро внедрить продукт и получить прибыль.

Кроме того, рынок России – это выход на миллионы потенциальных клиентов и для B2C-стартапов из Беларуси, ввиду схожести культур, а как следствие – покупательского поведения. Однако для успешного выхода на российский рынок белорусским компаниям не хватает присутствия на территории России с возможностью быстрой интеграции в ее бизнес-пространство.

Особая экономическая зона "Иннополис", которая находится в Республике Татарстан, предлагает стартапам и IT-специалистам уникальный пакет поддержки. В него входит поддержка маркетологов, юристов и экономистов, офисное помещение, 5G сеть и беспилотное такси. Кроме того, фаундеры получат доступ к услугам и сервисам, которые позволят оптимизировать ресурсы для разработки решений, а также облегчат процессы бизнес-администрирования, в частности юридическое, бухгалтерское обслуживание. Стартапам доступны и льготные коворкинги, а также зоны для записи прямых эфиров и подкастов. Особо стоит отметить поддержку от партнеров – Startup Service Pack. Стартапы могут выиграть грант от Yandex.Cloud на 200 000 рублей, а также получить помощь с тендерами и валютным контролем от Банка Точка, бесплатный доступ к образовательной платформе GeekBrains и много других бонусов.

"Мы восхищаемся белорусскими специалистами и готовы предоставить для них все условия для многократного роста на российском рынке. Мы стараемся делать все, чтобы стартапы чувствовали себя комфортно в "Иннополисе" без оглядки на нестабильные экономические условия. Сервис-пак позволяет снизить расходы фаундеров и дает им возможность полностью сосредоточиться на развитии проектов", – сообщил заместитель генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Вадим Галеев.

Преимущества Технопарка:

● два корпуса с возможностью работать или проводить мероприятия, общей площадью более 75 тыс. кв. метров;

● льготные налоговые условия особой экономической зоны. Например, налог по системе "доходы" составит 1% вместо 5, а налог на "доходы-расходы" – всего 5% вместо 15;

● собственный центр подбора специалистов в штат и на аутсорсинг;

● Университет "Иннополис", специализирующийся на подготовке специалистов в области робототехники и IT, разработчик беспилотных автомобилей;

● первую в России бондовую зону в партнерстве с "Почтой России";

● систему оптимизации процессов разработки и администрирования;

● низкую арендную стоимость: $900 в месяц за офис площадью в 100 кв. метров;

● низкую стоимость коворкинга: $13,5 на человека в месяц.

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