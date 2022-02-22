В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?

Удобство, доступность и комфорт для клиентов – основы концепции "ЭкоЛогичный банк" в применении к офисам кредитно-финансового института. Накануне обновленный центр банковских услуг № 306 ОАО "Белинвестбанк" в городе Мозыре распахнул свои двери для первых клиентов. Вместе с представителями администрации района и первыми клиентами заглянули в офис, чтобы посмотреть, как он преобразился.

Безусловно, в век высоких технологий невозможно представить свою жизнь без совершения финансовых операций в интернете. Мобильное приложение и Интернет-банкинг у большинства наших граждан всегда под рукой. Но иногда каждому из нас необходима квалифицированная помощь специалиста банка, совет или консультация менеджера. В этом случае мы идем в ближайшее подразделение кредитно-финансового института. Для жителей Мозыря, которые регулярно посещают центр банковских услуг № 306 ОАО "Белинвестбанк", не осталось незамеченным преображение подразделения банка.

– Белинвестбанк является одним из наших надежных партнеров на протяжении многих лет. Благодаря его финансовой поддержке удалось реализовать ряд проектов по развитию и благоустройству инфраструктуры города. Ведь качество жизни и комфорт жителей города Мозыря и его гостей находятся в приоритете деятельности руководства района. Сегодня в копилке развития города еще одно современное и красивое здание – обновленный центр банковских услуг. Это позволит жителям города получать услуги банка в еще более комфортных условиях, – отметила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко во время церемонии торжественного открытия обновленного офиса.

Елена Павлечко перерезает символическую красную ленточку и передает ее начальнику центра банковских услуг № 306 Павлу Юрковцу

Расположение офиса осталось прежним – улица Крупская, 14. В двадцати минутах ходьбы от него – центральная площадь города и районный исполнительный комитет. Чуть дальше находится Мозырский замок, который является историческим ядром города и одним из самых красивых и величественных сооружений, а также спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс. Жителям и гостям города будет удобно при необходимости воспользоваться услугами Белинвестбанка. Подразделение работает по будням и в субботу.

Пространство обновленного центра банковских услуг максимально компактное и функциональное. Это полноценный офис, в котором оказывают услуги как физическим, так и юридическим лицам. Главный вход оборудован пандусом для посетителей с ограниченными возможностями, рядом – просторная парковка. Удобство, доступность и комфорт для клиентов – основы концепции "ЭкоЛогичный банк". Ее продолжением стали корпоративные цвета: белый в сочетании с графитовым – символ уверенности, надежности и опыта, а изумрудный – развития.

– Мы ценим каждого нашего клиента, потому продумываем все до мелочей, создавая все условия для высокого качества обслуживания в наших офисах и еще больше доступных дистанционно технологичных продуктов, услуг и сервисов для клиентов. ЦБУ № 306 сегодня отвечает всем поставленным задачам концепции "ЭкоЛогичный банк", – отметил Дмитрий Романовский, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк". – Физические лица смогут получить здесь весь комплекс банковских услуг, а представители малого и среднего бизнеса – полную и понятную информацию о том, какие возможности открываются в нашем банке для развития их бизнеса. Белинвестбанк всегда поддерживает деловых людей, в том числе начинающих бизнесменов и их стартап-идеи.

Заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Дмитрий Романовский (в центре), председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко (слева), управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов (справа)

Подбор финансовых инструментов и решений для бизнеса, проведение платежей, кредитование, прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – последнее, кстати, особенно удобно для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в данном микрорайоне, – все эти операции доступны в центре банковских услуг.

Здесь же можно совершить валютно-обменные операции, оформить кредит, открыть вклад, получить банковскую платежную карточку, совершить перевод по системе "Western Union" и "Золотая Корона" и другие операции.

Сегодня во всех подразделениях банка работает система электронной очереди. ЦБУ № 306 не исключение. Электронная очередь позволяет оперативно направить посетителя к нужному специалисту – это и удобно, и экономит время. Для удобства ожидания в операционном зале установлены комфортабельные кресла и диваны.

Подразделение оснащено внешним банкоматом, что позволяет круглосуточно осуществлять финансовые операции – выдачу наличных денежных средств в белорусских рублях и оплату мобильной связи. А еще с помощью этого же банкомата можно снять наличные денежные средства с банковской платежной карточки. Для осуществления операции по QR-коду достаточно только смартфона и установленного на нем приложения Оплати™, которое является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка.

– Это действительно важнейший для нашего подразделения день. Обновленный офис – это сочетание развитой современной системы обслуживания клиентов с комфортными условиями работы для сотрудников, – подчеркнул руководитель центра банковских услуг № 306 Павел Юрковец.

Режим работы центра банковских услуг № 306 г. Мозырь:

С физическими лицами:

понедельник – четверг: 9:00 – 19:00;

суббота: 10:00 – 14:00, обед 12:00 – 12:30;

воскресенье: выходной.

С юридическими лицами:

понедельник – четверг: 9:30 – 17:30, обед 13:15 – 14:00;

пятница: 9:30 – 16:15, обед 13:15 – 14:00;

суббота, воскресенье: выходной.

Перечень услуг для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Валютно-обменные операции

Выдача и обслуживание платежных карточек

Кредиты на потребительские нужды

Кредиты на финансирование недвижимости

Международный банковский перевод S.W.I.F.T

Оказание услуг страхового посредничества, в т.ч. выплата страховых возмещений

Операции с платежными карточками (платежи, пополнение, снятие наличных)

Операции с ценными бумагами

Перевод по системе "Western Union"

Перевод по системе "Золотая Корона"

Прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прием платежей

Вклады

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса “Онлайн-консультант” на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Размещение рекламы на БЕЛТА