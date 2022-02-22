В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:29 Мнение: досрочное голосование - удобная возможность высказать свою точку зрения Регионы
15:20 Карпенко о роли наблюдателей на участках для голосования Общество
15:14 Дзермант: нам не по пути с теми странами, которые не считаются с нашими ценностями Общество
15:10 Лукьянов считает необходимым реализовывать идеи молодежи в реальном секторе экономики Общество
15:06 Совет Федерации ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи В мире
15:01 Мнение: важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто и честно, без споров и провокаций Общество
14:46 В Гродненской области в 2022 году за средства МБРР отремонтируют 15 школ Регионы
14:46 Брестские гандболисты проголосовали досрочно перед вылетом на матч в Венгрию Регионы
14:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514 Общество
14:40 Как будет организовано голосование в деревнях? Объяснил глава ЦИК Общество
14:36 ФОТОФАКТ: 107-й день для беженцев на границе Общество
14:34 Наблюдатели: с первых часов досрочного голосования люди активно приходят на участки Регионы
14:27 В Латвии зафиксирован самый резкий скачок цен на продукты за последние 10 лет В мире
14:27 Сергеенко: новое поколение молодых ученых приходит в управление государством Общество
14:25 Наблюдатель: все незаконные действия на избирательных участках будут пресекаться Регионы
14:24 Дарья Домрачева оценила выступления белорусов на Олимпиаде Спорт
14:15 Дарья Домрачева о тренерстве в Китае: удовлетворена проделанной работой Спорт
14:03 В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами? Общество
14:01 "Минсктранс": необходимо обеспечить точное соблюдение графика общественного транспорта Регионы
14:01 Лискович: в проекте Конституции приоритетными остаются господдержка и социальная направленность Общество
14:00 Каменец ставит рекорды: за 3 часа - 45 человек на одном участке. Наблюдатель о досрочном голосовании Регионы
13:57 Футболисты "Динамо-Брест" проголосовали на референдуме досрочно Регионы
13:50 Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС Общество
13:48 Сенатор: участие в референдуме должно быть осознанным выбором каждого белоруса Общество
13:45 Глава ЦИК объяснил, почему важно идти на референдум Общество
13:31 Кибермошенники вынудили жительницу Ельского района оформить кредиты на более чем Br24 тыс. Происшествия
13:30 Глава ЦИК рассказал, когда станут известны предварительные результаты голосования на референдуме Общество
13:27 Госдума России ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимной помощи В мире
13:23 Доллар и евро на торгах 22 февраля подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:23 В Минске в этом году планируют обустроить около 16 км полос для общественного транспорта Регионы
Все новости
Все новости
Общество
22 февраля 2022, 14:03

В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?

Удобство, доступность и комфорт для клиентов – основы концепции "ЭкоЛогичный банк" в применении к офисам кредитно-финансового института. Накануне обновленный центр банковских услуг № 306 ОАО "Белинвестбанк" в городе Мозыре распахнул свои двери для первых клиентов. Вместе с представителями администрации района и первыми клиентами заглянули в офис, чтобы посмотреть, как он преобразился.

Безусловно, в век высоких технологий невозможно представить свою жизнь без совершения финансовых операций в интернете. Мобильное приложение и Интернет-банкинг у большинства наших граждан всегда под рукой. Но иногда каждому из нас необходима квалифицированная помощь специалиста банка, совет или консультация менеджера. В этом случае мы идем в ближайшее подразделение кредитно-финансового института. Для жителей Мозыря, которые регулярно посещают центр банковских услуг № 306 ОАО "Белинвестбанк", не осталось незамеченным преображение подразделения банка.

– Белинвестбанк является одним из наших надежных партнеров на протяжении многих лет. Благодаря его финансовой поддержке удалось реализовать ряд проектов по развитию и благоустройству инфраструктуры города. Ведь качество жизни и комфорт жителей города Мозыря и его гостей находятся в приоритете деятельности руководства района. Сегодня в копилке развития города еще одно современное и красивое здание – обновленный центр банковских услуг. Это позволит жителям города получать услуги банка в еще более комфортных условиях, – отметила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко во время церемонии торжественного открытия обновленного офиса.

Елена Павлечко перерезает символическую красную ленточку и передает ее начальнику центра банковских услуг № 306 Павлу Юрковцу
Елена Павлечко перерезает символическую красную ленточку и передает ее начальнику центра банковских услуг № 306 Павлу Юрковцу

Расположение офиса осталось прежним – улица Крупская, 14. В двадцати минутах ходьбы от него – центральная площадь города и районный исполнительный комитет. Чуть дальше находится Мозырский замок, который является историческим ядром города и одним из самых красивых и величественных сооружений, а также спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс. Жителям и гостям города будет удобно при необходимости воспользоваться услугами Белинвестбанка. Подразделение работает по будням и в субботу.

Пространство обновленного центра банковских услуг максимально компактное и функциональное. Это полноценный офис, в котором оказывают услуги как физическим, так и юридическим лицам. Главный вход оборудован пандусом для посетителей с ограниченными возможностями, рядом – просторная парковка. Удобство, доступность и комфорт для клиентов – основы концепции "ЭкоЛогичный банк". Ее продолжением стали корпоративные цвета: белый в сочетании с графитовым – символ уверенности, надежности и опыта, а изумрудный – развития.

– Мы ценим каждого нашего клиента, потому продумываем все до мелочей, создавая все условия для высокого качества обслуживания в наших офисах и еще больше доступных дистанционно технологичных продуктов, услуг и сервисов для клиентов. ЦБУ № 306 сегодня отвечает всем поставленным задачам концепции "ЭкоЛогичный банк", – отметил Дмитрий Романовский, заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк". – Физические лица смогут получить здесь весь комплекс банковских услуг, а представители малого и среднего бизнеса – полную и понятную информацию о том, какие возможности открываются в нашем банке для развития их бизнеса. Белинвестбанк всегда поддерживает деловых людей, в том числе начинающих бизнесменов и их стартап-идеи.

Заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Дмитрий Романовский (в центре), председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко (слева), управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов (справа)
Заместитель председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Дмитрий Романовский (в центре), председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко (слева), управляющий дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Гомельской области Олег Горелов (справа)

Подбор финансовых инструментов и решений для бизнеса, проведение платежей, кредитование, прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – последнее, кстати, особенно удобно для представителей малого и среднего бизнеса, работающих в данном микрорайоне, – все эти операции доступны в центре банковских услуг.

Здесь же можно совершить валютно-обменные операции, оформить кредит, открыть вклад, получить банковскую платежную карточку, совершить перевод по системе "Western Union" и "Золотая Корона" и другие операции.

Сегодня во всех подразделениях банка работает система электронной очереди. ЦБУ № 306 не исключение. Электронная очередь позволяет оперативно направить посетителя к нужному специалисту – это и удобно, и экономит время. Для удобства ожидания в операционном зале установлены комфортабельные кресла и диваны.

Подразделение оснащено внешним банкоматом, что позволяет круглосуточно осуществлять финансовые операции – выдачу наличных денежных средств в белорусских рублях и оплату мобильной связи. А еще с помощью этого же банкомата можно снять наличные денежные средства с банковской платежной карточки. Для осуществления операции по QR-коду достаточно только смартфона и установленного на нем приложения Оплати™, которое является частью ЭкоСистемы Белинвестбанка.

– Это действительно важнейший для нашего подразделения день. Обновленный офис – это сочетание развитой современной системы обслуживания клиентов с комфортными условиями работы для сотрудников, – подчеркнул руководитель центра банковских услуг № 306 Павел Юрковец.

Режим работы центра банковских услуг № 306 г. Мозырь:

С физическими лицами:

  • понедельник – четверг: 9:00 – 19:00;

  • суббота: 10:00 – 14:00, обед 12:00 – 12:30;

  • воскресенье: выходной.

С юридическими лицами:

  • понедельник – четверг: 9:30 – 17:30, обед 13:15 – 14:00;

  • пятница: 9:30 – 16:15, обед 13:15 – 14:00;

  • суббота, воскресенье: выходной.

Перечень услуг для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

  • Валютно-обменные операции

  • Выдача и обслуживание платежных карточек

  • Кредиты на потребительские нужды

  • Кредиты на финансирование недвижимости

  • Международный банковский перевод S.W.I.F.T

  • Оказание услуг страхового посредничества, в т.ч. выплата страховых возмещений

  • Операции с платежными карточками (платежи, пополнение, снятие наличных)

  • Операции с ценными бумагами

  • Перевод по системе "Western Union"

  • Перевод по системе "Золотая Корона"

  • Прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

  • Прием платежей

  • Вклады

ОАО "Белинвестбанк" – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за практически 30-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой ЭкоСистемы банковско-клиентского партнерства. Банк создает максимально комфортные и безопасные условия для управления финансами, предоставляет возможности развития для частных клиентов и бизнеса, сохраняет важнейший ресурс – время. Получить подробную информацию о продуктах и услугах банка вы можете по телефонам Контакт-центра 146 или +375 (17) 239-02-39 и с помощью сервиса “Онлайн-консультант” на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
банки
Новости рубрики Общество
Карпенко о роли наблюдателей на участках для голосования
Алексей Дзермант. Фото из архива Дзермант: нам не по пути с теми странами, которые не считаются с нашими ценностями
Александр Лукьянов Лукьянов считает необходимым реализовывать идеи молодежи в реальном секторе экономики
Мнение: важно, чтобы избирательный процесс проходил открыто и честно, без споров и провокаций
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514
Фото из архива Как будет организовано голосование в деревнях? Объяснил глава ЦИК
Главное
В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции
Обеспечить дальнейший рост экспорта. Головченко о первоочередных задачах правительства
Сергеенко: каждый пятый проект конкурса "100 идей для Беларуси" реализован на практике
В Мозыре открылся офис "ЭкоЛогичного банка". Адрес тот же, а что с услугами?
Топ-новости
Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі"
Стипендии Президента Беларуси на 2022 год назначены 70 аспирантам
Головченко: не могу гарантировать, что мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе
ЦИК аккредитовал 160 международных наблюдателей для работы на референдуме
Дубков: в политическом мире нет аналогов ВНС
ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции стартовало в Беларуси
Иванец: к инновациям и науке ребят нужно привлекать со школьной скамьи
Пиневич: заболеваемость ковидом в стране снизилась примерно на 30%
Лискович: в проекте Конституции приоритетными остаются господдержка и социальная направленность
Карпенко: Президент по всем ключевым вопросам всегда советуется с народом
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19, выписаны 514
Правительство утвердило лимиты директивного кредитования госпрограмм в 2022 году
Начальник Генштаба ВС Беларуси и главнокомандующий ВС Украины провели телефонный разговор
Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем и порывистый ветер 23 февраля
Председатель комиссии в Гродно: первой у нас голосует молодежь
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Референдум по Конституции Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.