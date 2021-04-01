Офис в Беларуси скоординирует разработку рекомендаций по борьбе с сахарным диабетом

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восточно-Европейский координационный офис по разработке клинических рекомендаций и развитию национального здоровья создан в Беларуси, сообщила заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, председатель Белорусского общества эндокринологов, профессор, доктор медицинских наук Лариса Данилова на круглом столе в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний".

"Буквально неделю назад БелМАПО заключила с международной организацией, которая называется "Евразийское сотрудничество по разработке клинических рекомендаций и развитию национального здоровья", договор о создании Восточно-Европейского координационного офиса по целому ряду очень важных направлений", - отметила Лариса Данилова. Этому предшествовал период обсуждений и согласований, проведение международной онлайн-конференции в декабре 2020 года на площадке БелМАПО, в которой приняли участие ведущие эксперты мира из стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам заведующей кафедрой, сейчас в мире наблюдается тенденция к объединению усилий медицинского сообщества разных стран. "Важно, чтобы на перспективу в Беларуси и других странах разрабатывались стандарты лечения на основе единых мировых подходов, чтобы была экспертная оценка. Эта работа на десятилетия вперед", - сказала она. Особая роль отводится привлечению общественных профессиональных объединений к экспертной работе, клиническим исследованиям.

Названный офис совместно с партнерами будет осуществлять координационные функции в области разработки единых клинических рекомендаций по ведению сахарного диабета среди стран СНГ, проводить экспертную оценку управленческих и клинических технологий, научных исследований в области диабетологии.

Планируется дальнейшее развитие международного гуманитарного сотрудничества Белорусской медицинской академии последипломного образования в области национального здоровья, вопросов биоэтики с такими организациями, как ЮНЕСКО, ВОЗ, МПА СНГ, а также международными организациями, которые занимаются доклиническими и клиническими исследованиями - Международным бюро по клиническим рекомендациям (G-I-N), Международной ассоциацией "Инициатива по клиническим исследованиям в интересах глобального здравоохранения" (CRIGH), Европейской инфраструктурной сетью для клинических исследований (ECRIN) и др.-0-

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