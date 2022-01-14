Офисы цифровизации и условия для IT-проектов: что предлагается в проекте нового указа

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации рассказало подробности проекта указа "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Проект указа предусматривает определить Минсвязи единым государственным регулятором в сфере цифрового развития, наделив его дополнительными функциями, и переименовать в Министерство цифрового развития и связи, которое будет функционировать без увеличения штатной численности.

На министерство предлагается возложить разработку нормативных правовых актов, организацию внедрения, развития и эксплуатации цифровых платформ и государственных информационных систем, внедрения и масштабирования успешных IT-проектов, участие в разработке образовательных программ и повышение квалификации кадров по вопросам цифрового развития. Также среди функций будет контроль за соблюдением единых требований к созданию цифровых платформ и государственных информационных систем, их совместимости, порядка формирования и использования информационных ресурсов.

Проект указа предусматривает определение отраслевых организаций, которые будут выполнять функции офисов цифровизации и отвечать за сопровождение стабильной работы и развития отраслевых или региональных цифровых платформ и информационных систем. Также планируется изменить процедуру экспертизы IT-проектов, создать условия для их внедрения и масштабирования по всей Беларуси.

"Это позволит ускорить цифровые преобразования в реальном секторе экономики, в социальной сфере, цифровизацию регионов, развитие платформы электронного правительства. Для граждан будут созданы комфортные условия получения государственных административных процедур и электронных услуг через единый портал. Для бизнеса станет возможным осуществление административных процедур и получение государственных услуг в электронном виде", - резюмировали в Минсвязи.-0-