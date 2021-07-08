Офицер Генштаба: обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно. На это обратил сегодня внимание офицер главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Сергей Чернушевич во время общения с журналистами в кулуарах церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Чернушевич отметил, что Вооруженные Силы всегда решали сложные задачи, но сейчас особый период в жизни страны, и работа военных, которые в первую очередь ответственны за безопасность страны, приобретает особую важность.

"Все мы видим, как вокруг Беларуси искусственно накаляется обстановка, поэтому нам необходимо быть начеку. Каждый должен принять все возможные меры на своем участке, который ему доверило государство", - подчеркнул офицер.-0-