Офицеры белорусской армии перечислили на благотворительный счет Минздрава более Br130 тыс.

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицеры белорусской армии на сегодня перечислили на благотворительный счет Министерства здравоохранения более Br130 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"С инициативой организовать сбор средств среди офицеров для содействия охране здоровья населения на прошлой неделе выступили офицеры Военной академии. Предложение поддержали во всех воинских частях", - рассказали в Минобороны.

Благотворительный счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда средства распределяются в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.-0-