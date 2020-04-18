Офицеры Военной академии инициировали сбор средств для поддержки здравоохранения

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицеры Военной академии выступили с инициативой сбора средств среди офицеров белорусской армии для содействия в области охраны здоровья населения страны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобороны.
Предложение поддержали во всех воинских частях. Деньги перечислят на благотворительный счет, открытый Министерством здравоохранения.
Благотворительный счет открыт в Республиканском центре организации медицинского реагирования. Поступающие туда финансы распределяются в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения по согласованию с Минздравом.-0-