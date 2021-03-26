Оформляют в ручном режиме: въезда в Литву приходится ждать по 8 часов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Литвой с начала недели фиксируется рост очередей. Это в первую очередь вызвано сбоем работы баз таможенного оформления сопредельной стороны, а также началом реконструкции пункта пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"), который расположен на самом востребованном направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Если 24 марта выезда в Литву во всех пунктах пропуска ждали более 1,5 тыс. грузовиков, то в ночь с 25 на 26 марта их количество возросло практически на 70%. Сегодня по состоянию на 12.00 выезда из Беларуси в Литву ожидает следующее число грузовиков: "Каменный Лог" ("Мядининкай") - 700, "Котловка" ("Лаворишкес") - 500, "Бенякони" ("Шальчининкай") - 480, "Привалка" ("Райгардас") - 280.

"Белорусские пограничники усилили смены пограничных нарядов для ускорения проведения контрольных процедур. Стоит отметить, что белорусские пункты пропуска традиционно осуществляют оформление без замедления и сбоев, однако на данный момент они заполнены транспортом - водители уже оформленных фур ожидают запуска в сопредельные пункты пропуска около 8 часов", - рассказали в ГПК.

Как сообщает комитет, белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска.

"Следите онлайн за очередями в разделе интернет-портала "Обстановка на границе", - добавили в ведомстве.-0-.