Огородников: для бизнес-процессов в промышленности важен переход на "цифру"

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Для бизнес-процессов в промышленности важен переход на "цифру". Таким мнением с журналистами поделился заместитель министра промышленности Александр Огородников во время пятого регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Переход на "цифру" для промышленных предприятий - дорогое удовольствие. Ведь бизнес-процессы постоянно будут совершенствоваться. Сегодня без цифровизации не работает ни одно производство. Да, может быть маленькие предприятия несколько меньше ощущают на себе эти веяния. Но крупные организации без оцифровки всех бизнес-процессов уже не могут существовать. Современные технологии проникают на все этапы: начиная с разработки конструкторской документации и сопровождения до готового изделия, от получения материалов до бухгалтерии, зарплаты и кадров. Может быть, сегодня у каждого предприятия свой путь и свой уровень, но есть понимание того, что интернет вещей - это данность, с которой нужно работать, - отметил он. - Вкладывая средства, в дальнейшем можно получить большую отдачу. Ведь производство словно живой организм. Одно дело создать систему, другое дело ее поддерживать и развивать. Сегодня пытаемся со стороны Министерства промышленности аккуратным управлением делать так, чтобы каждый, развивая свою систему, определенным образом был с нами интегрирован".

Александр Огородников привел в пример конструктора, который раньше чертил на кульмане. "Сколько времени уходило на разработку простого узла? Сегодня автоматизированные комплексы позволяют из имеющейся базы данных уже выбирать готовые решения и адаптировать под имеющиеся задачи, - рассказал он. - Я вспоминаю свою трудовую деятельность, которая начиналась на заводе "Интеграл" 30 лет назад. Удивило даже не столько само производство. Когда попал в столовую, получил карточку, по которой полностью обслуживался в ней. Еще 10-15 лет назад звучали вопросы, для чего система менеджмента качества, сегодня об этом уже никто не спрашивает. Статистический сбор данных сегодня никого не интересует. А вот их обработка, прогноз, аналитика помогают руководителям принимать решения".-0-