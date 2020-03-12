Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам - Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: для паники нет никаких оснований Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. "Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований", - подчеркнул белорусский лидер.

Министр подробно рассказал о том, какие профилактические меры уже приняты в стране, какие - предлагаются, каково состояние тех, кто заразился вирусом.

О заболевших коронавирусом

Все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.

Новые случаи, которые фиксируются, - среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. "У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы", - отметил министр.

Про ограничение на проведение массовых мероприятий

Минздрав рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в стране. "Мы считаем, что проведение культурно-массовых мероприятий следует ограничить на время, пока все не успокоится и не будет понятно, как развивается ситуация у наших соседей", - сказал Владимир Караник.

На вопрос, какие именно мероприятия будут отнесены к массовым, он ответил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

Вместе с тем Минздрав не считает нужным вводить карантин в учреждениях образования. "ЮНИСЕФ и ВОЗ этого не рекомендуют, поскольку дети не относятся к группе риска, у них очень редко бывают тяжелые формы, нулевая летальность" - добавил Владимир Караник.

Министр подчеркнул, что Беларусь сохранит карантинные мероприятия на границе и продолжит контролировать состояние тех, кто прибывает из эпидемически неблагополучных стран.

К сожалению, не все ведут себя ответственно. "Ненужная шумиха, которая сейчас есть в прессе, и попытка вторгнуться в личную жизнь людей, из-за этого они скрывают, что находились в эпидемически неблагоприятных районах и поздно обращаются за медицинской помощью", - отметил глава Минздрава. Например, пациент, который в понедельник был выявлен в Минске с пневмонией, в состоянии средней степени тяжести скрыл от врачей, что находился в Северной Италии. В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда он попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус - и он оказался положительным.

"Есть красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаев инфекции: все пневмонии средней степени тяжести и тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса", - пояснил министр.

О добровольной самоизоляции

Для тех, кто прибывает из-за границы, глава Минздрава настоятельно рекомендовал ограничить контакты в течение двух недель после возвращения домой. "Когда человек возвращается из эпидемиологически неблагополучного района и начинает активное общение с друзьями и родственниками, это у меня вызывает вопрос: неужели вам так недороги друзья и родственники?" - сказал он.

Для тех, кто сознательно относится к своему здоровью и здоровью окружающих, Минздрав разработает систему самоизоляции. То есть будет утвержден порядок, когда человеку, прибывшему из эпидемически неблагополучного региона, либо тому, кто контактировал с заболевшим, разрешат оставаться дома, исключив общение с другими людьми.

О респираторном этикете

Владимир Караник еще раз обратил внимание на важность соблюдения респираторного этикета. Он напомнил, что наиболее уязвимые к коронавирусу лица - пожилые люди с сопутствующей патологией. "Давайте позаботимся о своих близких, не будем к ним ездить больными, привозить больных внуков, объясним, что в этот период не надо ходить по магазинам и торговым центрам, не надо без необходимости посещать поликлинику", - рекомендовал он.

"У нас абсолютно контролируемая ситуация, стабильно работающая система здравоохранения, замечательные люди. Давайте будем немного ответственнее и добрее друг к другу", - добавил министр.

О доплатах медработникам

Владимир Караник рассказал, что во время встречи с Президентом Беларуси обсуждался вопрос о возможных мерах материального стимулирования работников здравоохранения, которые оказывают помощь больным коронавирусом и потенциально подвержены высокому риску заражения. "Те, кто находится на острие борьбы, будут материально простимулированы, - сказал министр. - Это будут не символические 10% надбавки. Это будут действительно существенные надбавки, чтобы люди знали, что мы ценим их труд и понимаем, насколько тяжелую работу они делают". По его словам, новая система оплаты труда дает возможность оперативного введения надбавок медработникам, при этом размер таких надбавок не ограничен.

В случае с коронавирусом все страны заинтересованы в том, чтобы выиграть время и как можно позже столкнуться с эпидемиологическим подъемом. Очень важно в этой ситуации иметь достаточный запас ресурсов, мест в стационарах. "У нас ресурсов достаточно. Наши ограничительные меры направлены на то, чтобы не было кластерной заболеваемости, когда нагрузка будет больше расчетной. Если будут единичные случаи или небольшие группы, то ресурсов более чем достаточно, мы гораздо лучше готовы, чем 5-6 лет назад. Одних аппаратов ИВЛ по республике более 2 тыс. А если добавить наркозно-дыхательное оборудование, которое тоже можно использовать в режиме ИВЛ, то это еще 1,5 тыс.", - отметил Владимир Караник.

Он привел в пример личный опыт работы хирургом. "Когда идешь на операцию, у тебя всегда есть план А. Но если у тебя нет плана В, ты плохой хирург. Нужно понимать, что всегда что-то может пойти не так. В ситуации с коронавирусной инфекцией у нас есть план А, В, С, D в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Мы пока находимся на плане А. Ресурсов для этого достаточно. По количеству коек и врачей у нас ситуация гораздо лучше, чем в Италии, Германии", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что по данным статистики 81% заболевших переносит коронавирус в легкой форме, около 14% требует минимальной медпомощи, а 5% - это, как правило, уязвимая группа лиц, которая требует интенсивной терапии, а иногда и терапии в реанимационных отделениях.-0-

Австрийский эксперт высоко оценил действия Беларуси в ситуации с коронавирусом Начальник кризисного управления отдела координации населения при ЧС МВД Австрии Роберт Стокер, сегодня, отвечая на вопросы журналистов, дал высокую оценку действиям Беларуси в ситуации с коронавирусом.