1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на лов рыбы действуют в большинстве регионов Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Минской, Могилевской и Гродненской областях с 1 апреля установлен запрет на лов всех видов рыбы, который продлится в этих регионах по 30 мая. Ранее, с 20 марта, аналогичный запрет был установлен в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей, там он продлится по 18 мая. В Витебской области запрет будет действовать с 10 апреля по 8 июня. "Такие охранные меры необходимы для создания благоприятных условий в период нереста рыбы. В эти же сроки запрещается добывать рака узкопалого (длиннопалого)", - рассказали в инспекции.

Во время нерестового запрета любительское рыболовство полностью не запрещено, но существенно ограничено: рыбачить можно только одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным или двойным, или тройным крючком в светлое время суток с берега (без захода в воду) либо со льда, с искусственных сооружений (кроме перечисленных в Правилах ведения рыболовного хозяйства и рыболовства).

Применение любых других орудий или способов лова в период запрета квалифицируется как нарушение и влечет наложение штрафа в размере от 10 (Br290) до 30 (Br870) базовых величин. За выловленную запрещенным способом или орудием рыбу нарушитель обязан возместить вред, который в период нерестового запрета исчисляется по тройным таксам. Причинение вреда на сумму 100 (Br2,9 тыс.) и более базовых величин является основанием для возбуждения уголовного дела.

На протяжении всего периода запрета гражданам запрещено пользоваться маломерными судами - не только для рыболовства, но и для других целей.

Сроки общего весеннего запрета пересекаются с нерестовыми запретами, установленными отдельно на некоторые виды рыбы - щуку, судака, сома. Такую рыбу, пойманную в период запрета на добычу конкретного вида, необходимо отпустить обратно в водоем.-0-