Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 19 июля 2020
Минск Облачно с прояснениями +23°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:23 Гражданская позиция выражается на избирательных участках, а не на улицах - Колесникова Общество
14:56 Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси Общество
14:27 ФОТОФАКТ: Октябрьская улица в Минске - популярное место отдыха горожан Регионы
14:23 Гран-при детского конкурса "Славянского базара" завоевала Ангелина Ломако Культура
14:15 В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19 Общество
14:01 Белорусские шашистки выиграли у команды Китая в восьмом туре онлайн-турнира Кубка наций Спорт
13:17 На трассе под Гомелем ВАЗ влетел в двух 16-летних велосипедистов, погибла девушка Происшествия
13:12 В Ошмянском районе фура насмерть сбила внезапно вышедшего на трассу пешехода Происшествия
12:59 В США протестующие подожгли здание профсоюза полиции в Портленде В мире
12:52 В Пинске произошел взрыв бытового газа Происшествия
12:17 Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные Общество
11:37 Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии В мире
11:19 Французская полиция задержала выходца из Руанды по делу о пожаре в соборе Нанта В мире
11:11 До плюс +29°С ожидается в Беларуси 20 июля Общество
11:02 "Неман" встретится с "Шахтером" в центральном матче 18-го тура чемпионата Беларуси Спорт
10:51 Стали известны победители заключительного дня этапа Кубка Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
10:43 Определены победители пятого дня Кубка и первенства Беларуси по плаванию Спорт
10:34 Перцов: драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию Общество
10:26 "Клуб редакторов" призвал к максимально открытому следствию по делу Белгазпромбанка Общество
10:21 ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске" Культура
10:19 Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал Общество
10:16 Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске Культура
10:09 Шакутин: попытки некоторых дестабилизировать ситуацию в стране вызывают недоумение Общество
09:57 В Могилевской области пассажиров молодежного поезда ждет насыщенная программа Регионы
09:39 Автобус перевернулся в национальном парке Канады, три человека погибли В мире
09:19 Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тыс. человек В мире
09:05 Народному артисту России Василию Ливанову исполняется 85 лет Культура
09:03 В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни Общество
08:00 Лукашенко поздравил работников металлургической отрасли с профессиональным праздником Президент
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с юбилеем Президент
Все новости
Все новости
Общество
19 июля 2020, 14:56

Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Пожароопасная обстановка в Беларуси"
Ограничения на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси
Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Гомельской области

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные запреты и ограничения на посещение лесов на 19 июля действуют в 34 районах Беларуси. Эти меры будут сняты после стабилизации пожароопасной обстановки. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Больше всего территорий, попавших в зону риска возникновения пожаров, в Минской области - 15 районов. Это Вилейский, Молодечненский, Минский, Смолевичский, Крупский, Березинский, Дзержинский, Столбцовский, Узденский, Несвижский, Клецкий, Слуцкий, Стародорожский, Любанский и Солигорский районы.

В Гродненской области ограничения действуют в девяти районах: Гродненском, Щучинском, Мостовском, Волковысском, Лидском, Новогрудском, Островецком, Сморгонском и Ошмянском.

В Гомельской области некоторые участки леса нельзя посещать в десяти районах: Житковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Октябрьском, Ельском и Жлобинском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лесное хозяйство пожар
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Гражданская позиция выражается на избирательных участках, а не на улицах - Колесникова
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Фото из архива До плюс +29°С ожидается в Беларуси 20 июля
Владимир Перцов. Скриншот из видео передачи Перцов: драки с милицией не имеют ничего общего с демократией и возможностью выразить свою позицию
Скриншот из видео передачи "Клуб редакторов" призвал к максимально открытому следствию по делу Белгазпромбанка
Главное
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин О проблемах в развитии союза и двусторонних отношениях - подробности встреч Лукашенко с премьерами ЕАЭС
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
Топ-новости
Итоги конкурсов и концерт закрытия - XXIX "Славянский базар" завершается в Витебске
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Беларусь продолжает переговоры с "Газпромом" о снижении цены на газ в 2020-2021 годах - Минэнерго
Какая помощь оказана по указу №178 в виде субсидий и как во время простоя платить больничные
Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси
Работа с обращениями граждан требует максимальной отдачи - Исаченко
ФОТОФАКТ: Гала-концерт "Шансон ТВ-Все звезды" прошел на "Славянском базаре в Витебске"
В Беларуси вступают в силу ограничения на продажу нетабачных никотиносодержащих изделий
ФОТОФАКТ: Вейкбордисты готовятся к чемпионату Беларуси
ФОТОФАКТ: Летний аниме-фестиваль "Кампай Брест"
Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии
Многопрофильный стадион открылся в Витебске
Беларусь и Египет рассмотрят возможность возобновления регулярных авиарейсов из Минска в Каир
Испанские медики выявили один из возможных ранних симптомов COVID-19
БЖД отменяет некоторые поезда между Минском и Брестом 21-22 июля
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.