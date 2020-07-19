Ограничения на посещение лесов действуют в 34 районах Беларуси

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные запреты и ограничения на посещение лесов на 19 июля действуют в 34 районах Беларуси. Эти меры будут сняты после стабилизации пожароопасной обстановки. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Больше всего территорий, попавших в зону риска возникновения пожаров, в Минской области - 15 районов. Это Вилейский, Молодечненский, Минский, Смолевичский, Крупский, Березинский, Дзержинский, Столбцовский, Узденский, Несвижский, Клецкий, Слуцкий, Стародорожский, Любанский и Солигорский районы.

В Гродненской области ограничения действуют в девяти районах: Гродненском, Щучинском, Мостовском, Волковысском, Лидском, Новогрудском, Островецком, Сморгонском и Ошмянском.

В Гомельской области некоторые участки леса нельзя посещать в десяти районах: Житковичском, Мозырском, Наровлянском, Брагинском, Речицком, Гомельском, Добрушском, Октябрьском, Ельском и Жлобинском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет согласно ст.15.29 КоАП предупреждение или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

В лесхозах насчитывается свыше 250 пожарно-химических станций, более 660 пунктов противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Создана сеть из более чем 650 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых почти 600 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.-0-