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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов действуют в 40 районах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства лесного хозяйства.
Ограничения введены по всей Гродненской области, а также почти по всей территории Минской (кроме Мядельского и Логойского районов). Такие меры действуют также в Октябрьском, Калинковичском и Наровлянском районах Гомельской области.
На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-