8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает БЕЛТА.

В Гомельской области посещение лесов ограничено в Буда-Кошелевском, Жлобинском, Октябрьском и Хойникском районах. В Гродненской области ограничение введено в Островецком, Ошмянском и Сморгонском районах.

Что касается Минской области, посещение лесов ограничено в четырех районах: Березинском, Борисовском, Вилейском и Крупском.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса.-0-