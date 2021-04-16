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16 апреля 2021, 17:33

Ограничения на проведение забастовок прописаны в законодательстве практически всех стран - Орда

Фото ФПБ
Фото ФПБ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения на проведение забастовок прописаны в законодательстве практически всех стран. Об этом сказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда во время общения с молодежью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Встреча прошла в рамках обучающих молодежных курсов, организованных национальным профцентром. Участие в ней приняли более 70 работников промышленности, здравоохранения, банковской сферы. Один из актуальных вопросов обсуждения - последние изменения законодательства по проведению забастовок.

"Сегодня мы видим, как в очередной раз в различных Telegram-каналах, форумах тиражируются фейки. Как искажается и абсолютно ангажировано подается информация. С единственной целью - взбудоражить людей. На этот раз поводом стало изменение законодательства по забастовкам, - отметил Михаил Орда. - Нам этот документ приходил на рассмотрение. Мы вносили свои предложения, ряд из них был учтен. И на сегодняшний день Палатой представителей в первом чтении принят законопроект, который прописывает четкие правила организации забастовки на предприятиях. Подчеркну: речь идет о правилах организации забастовки, а не о тотальном запрете на ее проведение, как это подается отдельными ресурсами. И эти правила должны быть. Это международная практика, которая одобрена в том числе Международной организацией труда. Ни в одной стране мира работники не могут просто взять и объявить забастовку по любому поводу. И в Германии, и во Франции, и в Польше в законодательстве четко прописано, когда может быть объявлена забастовка, а когда нет".

Например, в Германии и Великобритании установлен однозначный запрет на проведение забастовок по политическим мотивам. В большинстве случаев запрещены и забастовочные акции солидарности. При этом правила организации забастовки по трудовым спорам также четко регламентированы законодательством.

В большинстве стран закреплено, что любой трудовой спор между нанимателем и трудовым коллективом изначально должен решаться путем переговоров. И только когда не удается посредством разных процедур прийти к компромиссу, может быть объявлена забастовка. Но с рядом ограничений: по срокам, времени проведения и так далее.

"В той же Германии для организации забастовки необходимо опросить членов трудового коллектива. И только если свыше 75% из них изъявят готовность, тогда может быть объявлена забастовка. В Польше 50% работников должны поддержать решение о забастовке, - привел примеры Михаил Орда. - Абсолютно такие же подходы закрепляются и у нас. И если кто-то усматривает в запрете политических забастовок нарушение прав трудящихся, то такие же обвинения им следует вдвинуть и в отношении ряда западных стран".

Кроме того, в большинстве государств установлен перечень тех работников, которые в принципе не имеют права на забастовку. "И главный аргумент в европейских странах, почему нельзя определенным категориям работников бастовать, в том, что это влияет на безопасность, жизнь и здоровье людей, - отметил председатель ФПБ. - У нас в перечень предприятий, где запрещены забастовки, предлагается включить опасные производства. Потому что это тоже вопрос безопасности не только трудового коллектива, но и сотен тысяч, если не миллионов других людей. Такие производства требуют ежесекундного внимания и беспрекословного выполнения должностных инструкций всеми работниками без исключения. Цена попустительства здесь очень высока. Любой сбой может привести к техногенной катастрофе".

Во время обсуждения была затронута тема ответственности работников за участие в незаконной забастовке. И здесь Михаил Орда привел международную практику. Во всех странах предусмотрена ответственность за незаконную забастовку.

Если был нарушен порядок ее организации, ко всем участникам и организаторам применяются самые разные санкции. Например, в США - вплоть до уголовного преследования, дисквалификации, запрета на работу в федеральных государственных учреждениях. В Австрии участие в забастовке может повлечь за собой уголовное преследование (если это была незаконная забастовка); увольнение, поскольку участие в коллективной акции протеста - это нарушение трудового контракта. Во Франции незаконно бастующие работники также могут быть привлечены к ответственности в виде ареста и большим штрафам. В Польше руководитель незаконной забастовки или другой акции протеста может быть подвергнут штрафу или ограничению свободы.

"Эти международные правила вырабатывались не одно десятилетие на основе опыта и практики. И служат они главной цели - исключить личные, политические, общественные манипуляции и злоупотребления", - подчеркнул Михаил Орда. -0-

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