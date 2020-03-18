Ограничительные меры ряда стран спровоцировали сложности с возвращением следующих транзитом белорусов на родину - МИД

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 марта 2020
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:37 Волейболисты "Строителя" лидируют после четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси Спорт
20:30 Светлогорский ЦКК впервые отправляет сульфатную беленую целлюлозу в Китай по железной дороге Экономика
20:16 В Минской области стартовал массовый сев ранних яровых культур Регионы
20:12 Минтранс определил пункты отдыха и питания водителей, заправки авто транзитных перевозчиков Общество
19:47 Смолевичский район должен развиваться гораздо более быстрыми темпами - Турчин Регионы
19:34 Уголовное дело возбуждено по факту лжеминирования трех торговых центров Происшествия
19:29 Ограничительные меры ряда стран спровоцировали сложности с возвращением следующих транзитом белорусов на родину - МИД Общество
19:10 Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет 21 марта Общество
19:09 "Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом Общество
19:04 "Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск Общество
18:57 В Гомельской области стали чаще проводить рейды по профилактике пожаров в экосистемах Регионы
18:45 Театр эстрады представит новый мюзикл для детей Афиша
18:25 Мелодии любви Анны Герман и Муслима Магомаева прозвучат 4 апреля в Гродно Афиша
18:19 База отдыха и мебельный цех проданы на торгах "Брестоблимущества" Регионы
18:09 Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш Общество
17:55 ЕК предлагает новые политические цели "Восточного партнерства" на период после 2020 года Политика
17:42 Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся Культура
17:39 В Хойниках планируют построить бассейн Регионы
17:37 Реализация инвестпроектов, поддержка частного бизнеса - Турчин поставил задачи перед новым главой Минского района Регионы
17:18 Иран считает перспективным сотрудничество с Беларусью как членом ЕАЭС - посол Политика
17:14 Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в США В мире
17:08 Нацбанк примет меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора Экономика
17:03 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии Общество
16:57 В "Брузгах" и "Берестовице" начали модернизацию локально-вычислительных сетей Регионы
16:48 Правительство временно запретило вывоз из Беларуси некоторых медтоваров Экономика
16:42 Торговля присоединяется к рекомендациям по соблюдению положений доктрины продбезопасности Экономика
16:41 Суд в Бресте огласил приговор бывшему бригадиру завода КПД за хищения Происшествия
16:29 "Евровидение" отменили из-за коронавируса Культура
16:26 В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К Культура
16:15 Менеджер турагентства в Могилеве обманывала клиентов Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
18 марта 2020, 19:29

Ограничительные меры ряда стран спровоцировали сложности с возвращением следующих транзитом белорусов на родину - МИД

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Распространение коронавируса"
Минтранс определил пункты отдыха и питания водителей, заправки авто транзитных перевозчиков
"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

18 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Введение рядом стран мира жестких ограничительных мер по въезду иностранцев спровоцировало сложную ситуацию с возвращением на родину граждан Беларуси, следующих транзитом, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1700 гражданам нашей страны, - говорится в заявлении. - Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине. Только за сегодняшний день, помимо прочего, удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более чем 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории "Друскининкай".

Анатолий Глаз подчеркнул, что на особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет о 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах.

"В фокусе внимания белорусских дипмиссий находятся еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время", - сказал официальный представитель белорусского МИД. По его словам, еще порядка 1100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число белорусов сейчас находится в Египте.

"Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено, - заявил Анатолий Глаз. - Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО "Белавиа".

Анатолий Глаз обратил внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта "Белавиа" планирует запуск рейса Минск - Вена.

Представитель МИД подчеркнул, что достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов "Балавиа" в Египет до 31 марта для обеспечения выезда граждан Беларуси.

Всеми указанными рейсами активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств.

По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево.

"Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск"Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск
Рейсы SU 1830/1831 и SU 1832/1833 будут выполняться по расписанию, SU 1834/1835 - 18 марта, SU 1842/1843 - с 18 по 22 марта, SU 1840/1841 - с 18 по 23 марта.

В МИД также обратили внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.

"Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала", - отметил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и БангладешПосольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш
В частности, не смогла вернуться домой одна группа из населенного пункта Даболим штата Гоа (Индия).

"При этом разрешение указанных сложных ситуаций должно проводиться при более активном вовлечении всех ответственных, включая туристических операторов и авиаперевозчиков", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным статистики Государственного пограничного комитета Беларуси, количество граждан, выезжающих за рубеж, остается существенным, несмотря на озвученные рекомендации МИД. В этой связи в Министерстве иностранных дел еще раз настоятельно порекомендовали воздержаться в данный период от зарубежных поездок.

Дополнительно обращается внимание, что 18 марта правительством Литвы принято решение о продлении возможности иностранным гражданам, возвращающимся в государство своего проживания, следовать транзитом через территорию Литвы до 00.00 23 марта (ранее срок действия транзитного коридора завершался в 00.00 19 марта).

Кроме того, с 18:30 16 марта до 17:00 14 апреля введен режим чрезвычайного положения в Армении.

Канада с 16 марта закрыла границы для въезда иностранных граждан.

С 17 марта до 3 апреля временно закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для международных пассажирских перевозок.

В Венгрии с 17 марта закрыты все наземные пункты пропуска (въехать на территорию страны смогут только граждане Венгрии и члены их семей). Аэропорт Будапешта продолжает работу на вылет/транзит иностранных граждан.

Помимо этого с 19 марта вводятся ограничения на въезд на территорию Швеции сроком на 30 дней.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на то, что достигнута договоренность с мобильным оператором МТС о запуске с 18 марта бесплатных звонков для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список доступен по ссылке http://mfa.gov.by/upload/help_sos_upd_1.pdf) и Министерства иностранных дел Беларуси (+375 (17) 327-29-22). Ранее аналогичный социально значимый шаг предприняла компания Life:)".

"Призываем отслеживать постоянно обновляемую релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел", - отметили в ведомстве.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь вирус заявления МИД эпидемия
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минтранс определил пункты отдыха и питания водителей, заправки авто транзитных перевозчиков
Фото из архива Полуфинал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет 21 марта
Фото aroundnews.ru "Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом
Фото ТАСС "Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск
Нью-Дели. Фото из архива Посольство собирает данные о гражданах Беларуси, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Совмином итоги развития страны. Каких показателей удалось достичь правительству?
Кочанова: ни одно обращение граждан не должно оставаться без ответа
Тищенко: игроки на нефтяном рынке ведут битву "подушками безопасности"
Smart-билеты в автотранспорте Могилева
Топ-новости
Ограничительные меры ряда стран спровоцировали сложности с возвращением следующих транзитом белорусов на родину - МИД
"Белгосстрах" разъяснил, какие расходы возместят в связи с коронавирусом
Банк развития проводит конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм
Весенняя акция! В минских новостройках к каждому клиенту – индивидуальный подход!
В Минске появился новый дилерский центр Geely
"Евровидение" отменили из-за коронавируса
В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К
Пресс-конференция о развитии лесного хозяйства Беларуси пройдет в БЕЛТА
"Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск
Минтранс определил пункты отдыха и питания водителей, заправки авто транзитных перевозчиков
Белорусские театры продолжают работать в обычном режиме: все запланированные спектакли состоятся
До +16°С ожидается по югу Беларуси 19 марта
"Белавиа" поменяет билеты или вернет деньги пассажирам, которым до 16 апреля ограничен въезд в ЕС
Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 марта прямые телефонные линии
В БЖД рассказали, как будут ходить поезда в сообщении с Россией
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.