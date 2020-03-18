Ограничительные меры ряда стран спровоцировали сложности с возвращением следующих транзитом белорусов на родину - МИД

18 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Введение рядом стран мира жестких ограничительных мер по въезду иностранцев спровоцировало сложную ситуацию с возвращением на родину граждан Беларуси, следующих транзитом, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более 1700 гражданам нашей страны, - говорится в заявлении. - Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине. Только за сегодняшний день, помимо прочего, удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более чем 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории "Друскининкай".

Анатолий Глаз подчеркнул, что на особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет о 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах.

"В фокусе внимания белорусских дипмиссий находятся еще порядка 1200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время", - сказал официальный представитель белорусского МИД. По его словам, еще порядка 1100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число белорусов сейчас находится в Египте.

"Ситуация остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено, - заявил Анатолий Глаз. - Работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО "Белавиа".

Анатолий Глаз обратил внимание, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта "Белавиа" планирует запуск рейса Минск - Вена.

Представитель МИД подчеркнул, что достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов "Балавиа" в Египет до 31 марта для обеспечения выезда граждан Беларуси.

Всеми указанными рейсами активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств.

По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево.

"Аэрофлот" сокращает рейсы из Москвы в Минск Рейсы SU 1830/1831 и SU 1832/1833 будут выполняться по расписанию, SU 1834/1835 - 18 марта, SU 1842/1843 - с 18 по 22 марта, SU 1840/1841 - с 18 по 23 марта.

В МИД также обратили внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов.

"Развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала", - отметил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что продолжается работа над поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

"При этом разрешение указанных сложных ситуаций должно проводиться при более активном вовлечении всех ответственных, включая туристических операторов и авиаперевозчиков", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

По данным статистики Государственного пограничного комитета Беларуси, количество граждан, выезжающих за рубеж, остается существенным, несмотря на озвученные рекомендации МИД. В этой связи в Министерстве иностранных дел еще раз настоятельно порекомендовали воздержаться в данный период от зарубежных поездок.

Дополнительно обращается внимание, что 18 марта правительством Литвы принято решение о продлении возможности иностранным гражданам, возвращающимся в государство своего проживания, следовать транзитом через территорию Литвы до 00.00 23 марта (ранее срок действия транзитного коридора завершался в 00.00 19 марта).

Кроме того, с 18:30 16 марта до 17:00 14 апреля введен режим чрезвычайного положения в Армении.

Канада с 16 марта закрыла границы для въезда иностранных граждан.

С 17 марта до 3 апреля временно закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для международных пассажирских перевозок.

В Венгрии с 17 марта закрыты все наземные пункты пропуска (въехать на территорию страны смогут только граждане Венгрии и члены их семей). Аэропорт Будапешта продолжает работу на вылет/транзит иностранных граждан.

Помимо этого с 19 марта вводятся ограничения на въезд на территорию Швеции сроком на 30 дней.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на то, что достигнута договоренность с мобильным оператором МТС о запуске с 18 марта бесплатных звонков для абонентов компании, находящихся в роуминге, на горячие линии белорусских диппредставительств за рубежом (список доступен по ссылке http://mfa.gov.by/upload/help_sos_upd_1.pdf) и Министерства иностранных дел Беларуси (+375 (17) 327-29-22). Ранее аналогичный социально значимый шаг предприняла компания Life:)".

"Призываем отслеживать постоянно обновляемую релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел", - отметили в ведомстве.-0-