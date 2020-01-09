Охотничьи взносы теперь можно оплачивать через ЕРИП

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охотничьи взносы теперь можно оплачивать с использованием Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП), сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

В БООР напомнили, что с октября прошлого года возможность такой оплаты членских взносов была открыта для рыболовов-любителей. "За это время проверены возможности системы расчетов. Теперь оплачивать взносы с использованием ЕРИП можно и тем членам нашего общества, которые имеют билеты охотника", - отметили в обществе.

Для оплаты необходимо войти в интернет-банкинге в "Платежи", выбрать "Новый платеж" - Система "Расчет" (ЕРИП) - Благотворительность, общественные объединения - Прочие общественные объединения - РГОО БООР - Членские взносы охотника. Далее нужно будет ввести свой номер телефона.

При оплате через ЕРИП ежегодный членский взнос считается уплаченным, при наличии у члена общества квитанции и карт-чека в электронном виде или на бумажном носителе, подтверждающих факт уплаты взноса, или справки банка-эквайера об уплате взноса в случае утраты квитанции или бумажного карт-чека.

В БООР напоминают, что члены общества с билетом рыболова уплачивают ежегодные членские взносы в размере одной базовой величины, а с билетами охотника - в размере трех базовых величин.-0-