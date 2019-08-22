Охотники в Беларуси смогут продавать оружие вместе с патронами к нему

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале августа вступили в силу поправки в закон "Об оружии". Среди новаций то, что теперь охотники смогут продавать боеприпасы вместе с оружием. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Мы сталкивались с такими ситуациями, когда человек продал ружье, а патроны остались. Он их хранит, а это влечет административную или уголовную ответственность. Теперь охотник может реализовать и оружие, и боеприпасы к нему", - пояснил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Язепчик.

Кроме того, поправки упрощают процедуру получения охотничьего оружия с нарезным стволом. Теперь его можно приобретать, если до этого охотничье гладкоствольное оружие было в собственности в течение одного года. Ранее этот срок составлял пять лет.

Человек, нарушивший правила ведения охотничьего хозяйства и охоты, после исполнения административного взыскания может сразу обратиться за получением нового разрешения на приобретение того вида оружия, которым он владел. "Ранее после аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия его можно было повторно получить только через три года", - напомнил Дмитрий Язепчик.

МВД инициировало ряд изменений в законодательстве, учитывая растущую популярность охоты с огнестрельным оружием. В министерстве рассчитывают на увеличение числа легальных охотников.-0-