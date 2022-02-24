Фото из архива
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Охрана Государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
С учетом складывающейся обстановки для предотвращения провокаций органами пограничной службы усилена охрана границы со странами ЕС и Украиной. В пунктах пропуска осуществляются дополнительные контрольные мероприятия.
Лукашенко: у нас на границе с Украиной достаточно сил и средств, но надо бояться провокаторов и диверсантов
Белорусская сторона готова обеспечить пропуск граждан Беларуси, возвращающихся с территории Украины.-0-