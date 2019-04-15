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Около 1 тыс. белорусских и российских десантников участвуют в совместном учении под Брестом

Общество 15.04.2019 | 15:19

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялась торжественная церемония открытия планового двустороннего белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой, передает корреспондент БЕЛТА.

В учении участвуют парашютно-десантный батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, и десантно-штурмовой батальон 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады - всего около 1 тыс. военнослужащих. Задействовано более 100 единиц техники: это различные современные бронированные транспортные средства, автомобили, малокалиберные зенитные артиллерийские комплексы (МЗАК), пушки-гаубицы. Всю технику и вооружение для учений предоставила белорусская сторона.

Приветствуя участников мероприятия, заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковник Владимир Белый отметил высокий уровень полевой выучки войск и готовность штабов управлять ими. "Главная задача - поддерживать достигнутое взаимодействие между нашими формированиями", - сказал он, пожелав представителям крылатой гвардии показать лучшее, на что они способны.

Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковник Владимир Белый
Заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси полковник Владимир Белый

Активная фаза учения пройдет с 16 по 18 апреля. "В основу учения положены актуальные вопросы боевой и тактической подготовки военнослужащих при локальных конфликтах. Наши подразделения будут совместно выполнять задачи по контрдиверсионной борьбе, - рассказал журналистам Владимир Белый. - Выдвижение в районы учения осуществляется комбинированным способом: военнослужащие должны в колоннах преодолеть участки разрушений, водные преграды, осуществить мероприятия инженерного обеспечения по их преодолению. На рубежах блокирования и локализации района, где размещаются незаконные военные формирования, будет осуществляться так называемый вертикальный охват с десантированием. Будет вестись постоянно воздушная разведка с использованием беспилотных авиационных комплексов и малых летательных аппаратов".

Это уже вторые совместные учения белорусских и российских десантников в текущем году. Буквально месяц назад белорусские военнослужащие вернулись из Ульяновска, где выполняли задачи, связанные с миротворческой тематикой. Также в этом году представители сил специальных операций примут участие в совместном оперативном учении "Щит Союза". А осенью, в октябре, на полигоне Брестский пройдет учение, где российская сторона будет представлена батальоном со своей штатной техникой и вооружением.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
армия, Брест, учения
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