Около 1 тыс. паломников-хасидов находятся на межграничье Беларуси и Украины

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. паломников-хасидов находятся на нейтральной полосе между границами Беларуси и Украины, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков.

Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения - к святым местам в Украине. Об этом сообщила СМИ пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Небольшими группами или в одиночку паломники продолжают прибывать в пункт пропуска "Новая Гута". В среднем это 2-3 человека каждые полчаса. Пункт пропуска работает в штатном режиме. Однако украинская сторона пропуск не возобновила.

На нейтральной полосе между белорусским и украинским пунктами пропуска собираются сотни иудеев-хасидов, стремящихся посетить святыню в украинском городе Умань. Минувшая ночь прошла без каких-либо происшествий, сказал официальный представитель.

Силами подразделений МЧС Гомельской области развернуто 10 палаточных модулей с пушками для обогрева. Спецмашины МЧС также подвозят цистерны с питьевой водой. Дети и женщины размещены в автобусах, предоставленных автобусным парком.

Круглосуточно дежурят сотрудники и волонтеры Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста.

"Ночью местные раввины также подвозили одеяла", - сказал официальный представитель Гомельской пограничной группы. Четко налажено и отработано межведомственное взаимодействие.

По данным Госпогранкомитета, в период с 14 по 16 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Беларуси оформлено 1064 гражданина Израиля, из них 68 детей до 12 лет, 174 человека - от 12 до 18 лет.

В пункте пропуска "Мохро" 15 сентября с 14.00 до 18.30 на выезд из Беларуси было оформлено 109 граждан Израиля. Этой ночью группа в полном составе вернулась на территорию Беларуси из-за ее непропуска украинской стороной.

Как сообщалось, украинская сторона прекратила пропуск граждан и транспорта через пункт пропуска "Новые Яриловичи". На нейтральной полосе собрались сотни евреев-хасидов, которые следуют в Украину, чтобы 19 сентября отпраздновать Новый год по еврейскому календарю.

Мы не имеем права изменить традиции - паломники-хасиды Паломничество в Умань - традиция иудеев, исповедующих хасидизм. Они считают своей обязанностью хоть раз в жизни побывать на месте захоронения пророка.

Паломники поделились, что в этот путь в основном отправляются мужчины, а женщины остаются дома с детьми. Объясняют это элементарной безопасностью, так как в Умани в этот период собирается очень много людей. Женщины посещают святые места в другое время года. Те, что собрались в дальнюю дорогу сейчас, скорее исключение, считанные семьи.

Вопрос с дальнейшим перемещением паломников пока остается открытым.

Ситуацию держат на контроле. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть к святым местам в Украине.-0-

Фото Сергея Холодилина