Около 1 тыс. студентов БГМУ были задействованы в борьбе с COVID-19

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. студентов Белорусского государственного медицинского университета были задействованы в борьбе с COVID-19, сообщил журналистам ректор БГМУ Анатолий Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

Образовательный процесс в университете организован так, чтобы учеба была максимально связана с работой с пациентами. "Мы стимулируем работу каждого нашего студента после 3-го курса в той или иной клинике, в любом стационаре", - сказал Анатолий Сикорский. По его словам, это позволяет закреплять приобретенные знания и навыки.

Во время неблагополучной ситуации с распространением COVID-19 около 1 тыс. студентов вуза активно занимались всеми видами лечебной работы в различных учреждениях здравоохранения, участвовали в расследовании эпидситуации, отметил ректор.

Выпуск этого года отличался от прошлогодних. "На первое место мы ставим безопасность наших выпускников и выполнение противоэпидемических мероприятий в период коронавирусной инфекции. Поэтому и выпуск, и итоговая аттестация были особенными. Даже государственный экзамен проходил со средствами защиты", - сказал Анатолий Сикорский. Более того, если в прошлые годы вручение дипломов проходило в виде торжественного мероприятия, то в этом году поздравления транслировались через интернет. А дипломы вручались с соблюдением всех противоэпидемических правил.

В нынешнем году БГМУ закончили более 1 тыс. белорусских и иностранных студентов. "Медицинский университет, на мой взгляд, никогда не испытывал дефицита студентов. Мы всегда имели самые высокие проходные баллы на каждый факультет. Думаю, этот год не будет исключением", - добавил ректор.-0-

Фото Оксаны Манчук