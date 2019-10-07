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07 октября 2019, 17:20

Около 100-120 тыс. белорусов ежедневно участвуют в переписи по интернету

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Перепись населения-2019"
Почти 657 тыс. белорусов уже приняли участие в переписи населения
В переписи населения Беларуси приняли участие уже более 500 тыс. человек

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На данном этапе переписи ежедневно заполняют опросники по интернету порядка 100-120 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Инна Медведева
Инна Медведева

"Сейчас ситуация с переписью онлайн стабильная. Сервер работает нормально. Тех возможностей, которые мы обеспечили, достаточно для обработки поступающей информации и для того, чтобы не было никаких сбоев в работе нашего программного обеспечения и серверов. Ежедневно переписываются по интернету порядка 100-120 тыс. человек. Процесс контролируемый и спокойный. Получается, от 500 до 1 тыс. человек переписываются в 5 минут", - отметила Инна Медведева.

По ее словам, это нормальные показатели, но в конце недели Белстат ожидает некоторый всплеск активности.

По-прежнему поступает много вопросов, особенно в чат переписи на сайте Национального статистического комитета. Количество звонков в колл-центр снизилось. "Есть люди, которые не могут идентифицироваться в системе МСИ, потому что не пользовались банковскими услугами. Есть вопросы с браузерами, которые не взаимодействуют с нашим программным обеспечением. И случаются попытки введения вместо ID номера свидетельства о рождении ребенка. Этого делать не надо. Остальные вопросы обычные. Некоторые до сих пор спрашивают, как переписаться онлайн. Востребована и информация о местах и времени работы стационарных участков", - добавила глава Белстата.

Она отметила ответственное отношение граждан к заполнению опросников. "Так, например, мы уже получили первые результаты заполнения переписных листов. И очень большое количество - с сельским хозяйством. Мы переживали за это новшество. Но люди отвечают, и мы очень за это благодарны", - добавила Инна Медведева.

Сегодня она торжественно поздравила в комитете второго участника-призера единовременной акции, призванной популяризировать самостоятельное прохождение переписи по интернету.

С 4 по 18 октября Белстатом при поддержке авторизованного партнера Xiaomi в Беларуси проводится единовременная акция. Методом случайного отбора за предыдущий день определяется один призер из числа заполнивших опросник в интернете (лицо, указанное первым в первом домохозяйстве). Он получает в подарок смартфон (всего их будет вручено 15).

По итогам первого дня онлайн-переписи система случайным образом выбрала брестчанку Наталью Киричук (ей подарок вручат завтра, как и призеру третьего дня - Татьяне Бахур из Ивацевичей). Врач общей практики минской поликлиники №8 Юлия Кукареко стала счастливицей по итогам второго дня.

"Это была полная неожиданность для меня, даже не поверила сначала, когда мне позвонили. Но зашла на сайт Белстата, увидела новости - тогда убедилась", - поделилась первыми эмоциями Юлия. Девушка рассказала, что переписаться по интернету ей показалось наиболее простым и удобным для всех способом: и самой никуда ходить не нужно, и переписчику к ней домой - тоже. Сложностей со входом в систему и при заполнении опросника у нее не возникло.

Юлия Кукареко, Инна Медведева
Юлия Кукареко, Инна Медведева

Участие в единовременной акции не принимают работники органов государственной статистики и государственных организаций, подчиненных Белстату.

Не исключено, что кто-то из призеров откажется от подарка, а кого-то не удастся найти. При наличии оставшихся после 15 ноября смартфонов процедура отбора будет повторена среди всех граждан, участвовавших в интернет-переписи, для определения новых счастливчиков.

Напомним, что переписаться можно тремя способами: с 4 по 18 октября - самостоятельно на сайтах www.census.by или www.перепись.бел, с 4 по 30 октября - на стационарных участках, с 21 по 30 октября - дома во время устного опроса.-0-

Фото Егора Павлющика

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