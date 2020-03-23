Около 100 иностранных судебных экспертов прошли обучение в ГКСЭ в 2019 году

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 иностранных судебных экспертов прошли обучение в Государственном комитете судебных экспертиз в 2019 году. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Судебная экспертиза Беларуси на сегодня ведущая на постсоветском пространстве. К нам едут учиться. До 2013 года не было ни одного иностранного судебного эксперта, который обучался в Беларуси. С 2014 по 2019 год число иностранных делегаций, которые посетили Государственный комитет судебных экспертиз для обмена опытом, выросло более чем в 12 раз. Только в 2019 году приехали несколько десятков иностранных групп, в том числе 19 из арабских стран, всего около 100 иностранных специалистов. Заявки на этот год и последующие только увеличиваются", - рассказал Андрей Швед.

Зарубежные специалисты подчеркивают, что в Беларуси удается получить именно практические навыки. "Говорят, что обучались в США, Франции, Великобритании, но практических знаний не получили. А у нас побудут месяц-два - и возвращаются готовые к работе. Они не сидят на лекциях, а работают в лабораториях, на полигонах. Поэтому из года в год число желающих обучаться растет", - пояснил председатель ГКСЭ.

По его словам, необходимости в реформировании комитета нет. Последний раз изменения проводились в 2013 году: в ГКСЭ были консолидированы ресурсы и специалисты различных ведомств.-0-