Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на MILEX-2019

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, которая пройдет в Минске 15-18 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Церемония торжественного открытия MILEX-2019 пройдет 15 мая в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". На базе "Минск-Арены" 15-18 мая будут развернуты экспозиции участников оружейного салона, пройдут основные мероприятия деловой программы, а также церемония официального закрытия. Уже сформирован перечень экспонатов организаций оборонного сектора экономики на закрытой и открытой площадках.

Как отдельные экспоненты участие в выставке примут все организации системы Госкомвоенпрома, за исключением входящих в холдинги - они сформируют коллективные стенды. Участие в MILEX уже подтвердили 52 белорусские организации. "Сформирован перечень примерно из 300 экспонатов, не включая макеты. Из них около 240 будут выставлены на закрытой площадке, а 65 единиц техники - на открытой. Количество впервые представляемых образцов составит около 100 единиц", - уточнили в ведомстве.

Поступило подтверждение на участие в выставке от 35 компаний из Азербайджана, Германии, Китая, России. Впервые на MILEX приедут компании из Сербии. Отдельным блоком будут представлены возможности государств ОДКБ.

Представители национального выставочного центра "БелЭкспо" ведут переговоры по формированию национальной экспозиции Казахстана, а также с потенциальными экспонентами из Италии и Чехии. "По уже сложившейся традиции MILEX в нынешнем году станет местом встречи представителей иностранных делегаций высокого уровня, экспертов и специалистов в области вооружения, представителей научных кругов, разработчиков и конструкторов. Свое участие в выставке уже подтвердили 23 официальные делегации из 15 стран", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Во время оружейного форума планируются встречи и переговоры председателя Госкомвоенпрома и министра обороны с рядом руководителей официальных иностранных государств. Сейчас уточняются списки членов официальных делегаций, согласовываются программы встреч и переговоров. По приглашению руководителей организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики выставку посетят делегации иностранных оборонных компаний, с которыми белорусские предприятия налаживают или поддерживают связи по вопросам научно-технической или производственной кооперации.

Информационными партнерами MILEX-2019 выступили около 40 СМИ. Для освещения мероприятий выставки организаторы ожидают прибытие более 150 журналистов, представляющих около 70 редакций республиканских и иностранных СМИ. Для информационно-технического обеспечения их работы сформирована пресс-служба выставки, которая с 1 марта приступила к аккредитации, будет оборудован пресс-центр. Онлайн-трансляцию торжественной церемонии открытия 15 мая на "Линии Сталина" будет вести телеканал ОНТ. Зрителей ожидает яркое, красочное шоу, которое пройдет на земле и в воздухе. Некоторые номера, в том числе реконструкция боевого эпизода, будут посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Генеральные репетиции на "Линии Сталина" пройдут 11 и 13 мая.-0-

Фото Госкомвоенпрома