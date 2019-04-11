Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на MILEX-2019

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 апреля 2019, Чт
+4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.3838
USD 2.1131
RUB 3.2815
Главное
Во время совещания Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Президент
Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич
Общество
Перечень лицензируемых видов деятельности будет значительно сокращен - Турчин
Экономика
Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля
Общество
Крупнейший застройщик в Республике Беларусь заказал новинки МАЗа для строительства многофункционального комплекса "Минск Мир"
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
18:21 Технологии
Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске
18:19 Общество
Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий"
18:13 Общество
В ГТК разъяснили порядок возмещения инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе авто
17:46 Общество
Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси
17:39 Общество
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
17:34 Политика
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
17:23 Экономика
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
17:23 Технологии
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
17:18 Культура
Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
17:17 Регионы
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
17:13 Культура
Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%
17:12 Регионы
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
17:11 Политика
Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
17:08 Политика
Винтовку, ружье и боеприпасы изъяли у минчанина
16:58 Происшествия
Афиша выходного дня: пасхальный фестиваль "Радость", бесплатные экскурсии по Беларуси и огненное шоу в Бресте
16:56 Регионы
В Краснопольском районе на пострадавших от короеда землях посадят новые деревья
16:46 Регионы
Вопросы граждан к "Большому разговору" контролируются до их решения - Мицкевич
16:40 Общество
Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на MILEX-2019
16:39 Общество
Память жертв нацистских концлагерей почтили в Витебске
16:39 Регионы
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на MILEX-2019

Общество 11.04.2019 | 16:39
Фото Госкомвоенпрома
Фото Госкомвоенпрома

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 образцов вооружения и техники впервые представят на 9-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, которая пройдет в Минске 15-18 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Церемония торжественного открытия MILEX-2019 пройдет 15 мая в историко-культурном комплексе "Линия Сталина". На базе "Минск-Арены" 15-18 мая будут развернуты экспозиции участников оружейного салона, пройдут основные мероприятия деловой программы, а также церемония официального закрытия. Уже сформирован перечень экспонатов организаций оборонного сектора экономики на закрытой и открытой площадках.

Как отдельные экспоненты участие в выставке примут все организации системы Госкомвоенпрома, за исключением входящих в холдинги - они сформируют коллективные стенды. Участие в MILEX уже подтвердили 52 белорусские организации. "Сформирован перечень примерно из 300 экспонатов, не включая макеты. Из них около 240 будут выставлены на закрытой площадке, а 65 единиц техники - на открытой. Количество впервые представляемых образцов составит около 100 единиц", - уточнили в ведомстве.

Поступило подтверждение на участие в выставке от 35 компаний из Азербайджана, Германии, Китая, России. Впервые на MILEX приедут компании из Сербии. Отдельным блоком будут представлены возможности государств ОДКБ.

Представители национального выставочного центра "БелЭкспо" ведут переговоры по формированию национальной экспозиции Казахстана, а также с потенциальными экспонентами из Италии и Чехии. "По уже сложившейся традиции MILEX в нынешнем году станет местом встречи представителей иностранных делегаций высокого уровня, экспертов и специалистов в области вооружения, представителей научных кругов, разработчиков и конструкторов. Свое участие в выставке уже подтвердили 23 официальные делегации из 15 стран", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Во время оружейного форума планируются встречи и переговоры председателя Госкомвоенпрома и министра обороны с рядом руководителей официальных иностранных государств. Сейчас уточняются списки членов официальных делегаций, согласовываются программы встреч и переговоров. По приглашению руководителей организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики выставку посетят делегации иностранных оборонных компаний, с которыми белорусские предприятия налаживают или поддерживают связи по вопросам научно-технической или производственной кооперации.

Информационными партнерами MILEX-2019 выступили около 40 СМИ. Для освещения мероприятий выставки организаторы ожидают прибытие более 150 журналистов, представляющих около 70 редакций республиканских и иностранных СМИ. Для информационно-технического обеспечения их работы сформирована пресс-служба выставки, которая с 1 марта приступила к аккредитации, будет оборудован пресс-центр. Онлайн-трансляцию торжественной церемонии открытия 15 мая на "Линии Сталина" будет вести телеканал ОНТ. Зрителей ожидает яркое, красочное шоу, которое пройдет на земле и в воздухе. Некоторые номера, в том числе реконструкция боевого эпизода, будут посвящены 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Генеральные репетиции на "Линии Сталина" пройдут 11 и 13 мая.-0-

Фото Госкомвоенпрома

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
вооружение, выставка, Госкомвоенпром
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3838 BYN 2.378 BYN 2.385 BYN
USD
2.1131 BYN 2.112 BYN 2.116 BYN
RUB
3.2815 BYN 3.278 BYN 3.284 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Первый тоннель между станциями метро "Вокзальная" и "Ковальская Слобода" завершен
Все видео

Фотоновости

Румас посетил выставку "ТИБО"
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Игорь Додон и Александр Лукашенко Лукашенко обсудил с Додоном двустороннее сотрудничество и отношения с Украиной и Россией
Лукашенко сравнил некоторые действия российских партнеров по закрытию рынка для Беларуси с санкциями
Государство будет возмещать инвалидам и многодетным семьям 50% таможенных пошлин при ввозе легкового авто
Политика
Фото МИД Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию
Испания отмечает роль Беларуси как гаранта стабильности в Восточноевропейском регионе
Посол КНДР вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси
Экономика
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА. От интеграции до нефтегазовой сферы - на совещании у Лукашенко обсудили сотрудничество с Россией
Минэкономики представило на "ТИБО" тестовую версию электронного реестра административных процедур
НАИП подписало меморандум о сотрудничестве с Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ
Происшествия
Фото из архива Обвинение по делу о смерти пятимесячного ребенка в Минске предъявлено его отцу
Винтовку, ружье и боеприпасы изъяли у минчанина
Суд в Бресте приговорил сына российского бизнесмена за наркотики к 3 годам колонии
Регионы
Леонид Стухальский "Минскметрострой" планирует начать проход тоннелей к новым станциям 3-й линии с января 2020 года
Правовые консультации для жителей Светлогорского района проводят представители Союза следователей
Выручка от продажи неиспользуемой недвижимости в Витебской области в I квартале выросла почти на 80%
Спорт
Хоккеисты "Юности" победили "Неман" и стали обладателями Кубка Президента
Волейболистки "Минчанки" уступили "Сахалину" в утешительном турнире чемпионата России
Минск является комфортной площадкой для международных спортивных турниров - эксперт
Технологии
Сергей Румас во время посещения выставки Румас ознакомился с новинками ИКТ на выставке "ТИБО-2019"
v-banking вместо кассира: velcom | A1 предоставит возможность рассчитываться за топливо через мобильное приложение
"Семена будущего" для IT-страны
Культура
Иван Здонюк. Фото из архива Иван Здонюк исполнит на конкурсе "Витебск-2019" песню Леонида Ширина "Сердце изо льда"
Национальный исторический музей познакомит с миром скульптуры Андрея Сагалова
Оркестр Михаила Финберга презентует в Пинске новую программу к Году малой родины
В мире
Дональд Туск, Тэреза Мэй и Ангела Меркель во время заседания в Брюсселе. Фото Reuters Евросоюз и Великобритания согласовали перенос Brexit на 31 октября
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти - заявление
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Калейдоскоп
Фото Жэньминь Жибао ФОТОФАКТ: В Китае начался сезон цветения диких абрикосов
Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов
Группа Naka выпустила клип в поддержку онкобольных
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь богаче писательской фантазии
На себя уповаю
Девятый – «энергетический» вал
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия