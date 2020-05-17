Около 100 пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА Более 100 заболевших COVID-19 стали реципиентами донорской плазмы. У примерно половины из них наблюдается положительная динамика после внедрения такого метода лечения. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.

Отвечая на вопрос о количестве людей, для лечения которых использовалась донорская плазма, Федор Карпенко назвал "более 100 реципиентов". "Причем тактика лечения поменялась от того, что мы первоначально планировали и того, что видели в международных публикациях. Сейчас мы говорим о качестве плазмы. То есть мы видим титры антител и отбираем наиболее сильную плазму. Сегодня у нас сформирована по центру база всех тех реципиентов, пациентов, кому была использована плазма", - сказал он.

По словам руководителя РНПЦ, у 50 пациентов наблюдается положительная динамика, в их числе и те, кто выздоровели. При этом донорскую плазму стараются использовать чаще всего для более тяжелых пациентов. Их родственники должны иметь в виду, что решение о необходимости переливания принимает врач, поэтому в некоторых случаях им стоит отказаться от идеи поиска донора через социальные сети, особенно за отдельные материальные вознаграждения. "Хочется обратиться к родственникам: не надо публиковать то, что денежные какие-то дополнительные выплаты, что любые деньги мы дадим донорам. Поверьте, вся плазма, все, что заготавливается, все сразу отдается нашим пациентам. И ни один донор не отказал нам из-за денег, не сказал: я не приду, потому что платится мало денег, мало льгот, гарантий и компенсаций", - обратил внимание Федор Карпенко.

Первую донацию плазмы провели в Беларуси 11 апреля. На сегодняшний день в Беларуси более 120 человек стали донорами плазмы, при этом было зарегистрировано более 200 желающих записаться на переливание. Однако не все подошли из-за противопоказаний или отсутствия антител в организме.

Чтобы сдать плазму, донор должен пройти углубленный медицинский осмотр, который проходит организовано и быстро. Сама процедура переливания длится от 30 до 50 минут. 99 % доноров переносят забор плазмы вообще без каких-либо побочных эффектов.-0-