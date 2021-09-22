Около 100 первокурсников минских вузов пройдут интеллектуально-спортивный квест в БГУ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуально-спортивный квест "Таямніца папараць-кветкі" пройдет 23 сентября в БГУ. Мероприятие приурочено к 100-летию БГУ, который в 1921 году стал первым университетом в Беларуси и со временем положил начало становлению многих известных отечественных вузов и научных школ Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Участниками квеста станут около 100 первокурсников, проживающих на территории Студенческой деревни Минска. Это студенты БГУ, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного экономического университета и Минского государственного лингвистического университета.
Команды в составе пяти человек пройдут 20 тематических конкурсов с заданиями на эрудицию, физические способности и смекалку. Порядок прохождения будет указан на карте с нанесенным маршрутом. Студенты продемонстрируют свои знания в области истории высшего образования Беларуси, БГУ и традиций своих альма-матер.
Победителя определят по сумме набранных баллов и скорости прохождения квеста. Призеров наградят дипломами, медалями и призами.
Организаторами интеллектуально-спортивного соревнования выступают Студенческий городок БГУ при поддержке Администрации Московского района Минска.-0-