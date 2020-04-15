15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 предприятий в Беларуси переориентировались на выпуск масок в условиях COVID-19, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения СП ЗАО "Милавица". Это предприятие также шьет маски для повседневного использования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 27 крупных предприятий переориентировались и занимаются выпуском медицинских масок, в рамках смежной работы в этот процесс еще вовлечено около 70 небольших частных предприятий", - отметил Игорь Петришенко.

По его словам, вчера в адрес РУП "Белфармация" и УП "Белмедтехника" отгружено около 1 млн масок. "Но потребность у людей - где-то 2-3 млн масок, и мы должны ее удовлетворить, особенно в таком большом городе, как Минск. Поэтому сейчас смотрим, чтобы все предприятия, которые имеют швейные производства, активно включились в пошив масок", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, в Минске и областных центрах по специальности "швея" готовятся около 500 человек. "Это еще дополнительный резерв, который мы будем включать путем перевода наших предприятий легкой промышленности на сменную работу", - сказал он.

Что касается "Милавицы", то, как уточнил Игорь Петришенко, там переориентировались на производство масок с 9 апреля, когда была поставлена соответствующая задача. "Исходя из имеющихся в основном производстве материалов и сырья, они перестроились и выпускают маски, которые пользуются спросом и подходят по ценовым параметрам. Предприятие вышло на производство 23-25 тыс. масок в сутки, есть возможность его увеличить до 40 тыс. Но поставлена задача выпускать до 60 тыс., а возможно, и до 80 тыс. масок в сутки", - добавил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание, что учреждениям здравоохранения через "Белмедтехнику" поставляются маски, которые прошли соответствующую регистрацию. На данном этапе они пока не производятся в стране в достаточном количестве, поэтому дополнительно закупаются. Однако медицинский персонал в полной мере обеспечен масками, заверил Игорь Петришенко. На масочный режим в стране переведен весь медперсонал, а те, кто работает с заболевшими COVID-19, обеспечены респираторами. "Мы наладили их производство на предприятиях "Техника связи" и "Изотоп" и закупаем в КНР. Соответствующие партии законтрактованы, необходимый запас есть", - сказал Игорь Петришенко.

Помимо этого некоторые предприятия легкой промышленности шьют востребованную сейчас спецодежду - халаты, бахилы и шапочки. Среди них "Элема", "Коминтерн", подключились к этой работе и предприятия Департамента исполнения наказаний. Некоторые организаций также наладили производство защитных экранов для врачей.-0-

Фото Андрея Покумейко