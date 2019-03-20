Около 100 самозанятых граждан начали уплачивать взносы в ФСЗН

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 самозанятых граждан начали уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения. Об этом сообщила сегодня журналистам управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Право участвовать в государственном социальном страховании у самозанятых физических лиц, осуществляющих непредпринимательскую деятельность, появилось после принятия в конце 2018 года указа №500 "О государственном социальном страховании". Такую возможность получили более 30 категорий граждан, в том числе репетиторы, парикмахеры, специалисты, оказывающие косметологические услуги, выполняющие малярные, штукатурные работы и др.
"За два месяца действия указа уже более ста человек стали на учет в органы фонда и уплачивают (или планируют уплачивать) взносы в бюджет ФСЗН", - отметила Наталия Павлюченко.
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