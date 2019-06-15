Около 100 служебных собак задействуют для охраны порядка на II Европейских играх

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 служебных собак задействованы для обеспечения охраны общественного порядка на II Европейских играх. Такую информацию озвучил в эфире телеканала ОНТ главный специалист по кинологической службе главного управления командующего внутренними войсками МВД Беларуси Александр Бакун, сообщает БЕЛТА.

По словам главного специалиста, под охраной кинологической службы объекты мультиспортивного события состоят круглосуточно. "Немного усложняется выполнение задач погодными условиями, но у нас есть собаки в резерве. Есть специалисты ветеринарной службы", - добавил он.

Как было отмечено в эфире, универсальные бойцы с исключительным нюхом способны различить 2 млн запахов. Работоспособность животных постоянно проверяют. Если пес устал или измотан жарой, его тут же меняют.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-