Около 100 служебных собак задействуют для охраны порядка на II Европейских играх

15 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 100 служебных собак задействованы для обеспечения охраны общественного порядка на II Европейских играх. Такую информацию озвучил в эфире телеканала
По словам главного специалиста, под охраной кинологической службы объекты мультиспортивного события состоят круглосуточно. "Немного усложняется выполнение задач погодными условиями, но у нас есть собаки в резерве. Есть специалисты ветеринарной службы", - добавил он.
Как было отмечено в эфире, универсальные бойцы с исключительным нюхом способны различить 2 млн запахов. Работоспособность животных постоянно проверяют. Если пес устал или измотан жарой, его тут же меняют.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-
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