23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. человек ежемесячно посещают Детский правовой сайт. Об этом сообщил первый заместитель директора Национального центра правовой информации Вячеслав Абрамов на заседании Национальной комиссии по правам ребенка, которая проходит сегодня в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Детский правовой сайт (mir.pravo.by) был разработан еще в 2008 году, а 1 июня этого года была введена в эксплуатацию его обновленная версия, разработанная при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. В основном сайтом пользуются дети от 6 до 16 лет, ежемесячно его посещают около 100 тыс. человек. "Сайт призван обеспечить более широкую доступность правовой информации для детей и подростков в условиях цифровизации образовательного процесса, актуальных подходов к формированию правовой культуры подрастающего поколения", - отметил заместитель директора центра.

У новой версии сайта современный дизайн, адаптированный под мобильные и стационарные устройства с различными размерами мониторов. Изменена также структура сайта, расширено информационное наполнение разделов. В частности, полностью переработан раздел "Новости", созданы новые разделы: "Правила безопасности в быту для детей и взрослых", "Личная безопасность", "Психологическая помощь", "Интернет и ребенок", а также раздел о Национальной комиссии по правам ребенка.

Усовершенствованы подходы к размещению правовой информации для детей и подростков. Она сгруппирована в двух основных разделах: "Правовая библиотека" и "Полезная информация", изложена в увлекательной форме. "Все статьи сопровождаются красочными иллюстрациями, чтобы улучшить их доступность для понимания детской аудиторией. В новом дизайне представлен банк данных правовой информации "Мир Права". На ресурсе размещены новые материалы и пособия по воспитанию детей, представленные ЮНИСЕФ. Особая роль будет возлагаться и на игровую часть сайта, сегодня есть ряд игр, которые позволяют познакомиться с историей Беларуси и историей права нашей страны. Эти игры будут постоянно дополняться и обновляться", - сообщил Вячеслав Абрамов.-0-