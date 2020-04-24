24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 тыс. экспресс-тестов на антитела поступят в ближайшее время в Беларусь, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом особенностей эпидемиологического процесса (80-87% заболевших COVID-19 по некоторым источникам - это бессимптомные и легкие формы) мы поставили задачу максимального выявления случаев в популяции. С этой недели начали внедрение экспресс-тестов - это выявление иммуноглобулинов и оценка постинфекционного иммунитета. В ближайшее время ожидаем еще около 100 тыс. тестов на иммуноглобулины", - сказала Елена Богдан.

Она отметила, что увеличение объема тестирования повлечет и рост числа зарегистрированных случаев COVID-19. Также ожидается, что дополнительно будут выявлены те люди, которые уже перенесли заболевание. Соответственно их также внесут в общую статистику.-0-