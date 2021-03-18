Около 100 ведущих ученых из 4 стран объединит международная конференция в БГУ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневная международная научно-практическая конференция "Историко-правовая наука: наследие, состояние и перспективы" стартует 19 марта в БГУ. Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения основателя первой научной школы государства и права Беларуси, историка права, доктора юридических наук, профессора Иосифа Юхо. Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками форума станут около 100 ведущих ученых в сфере истории, теории государства и права из Беларуси, России, Украины и Казахстана. Это представители БГУ, БГЭУ, ГрГУ им. Я.Купалы, Полоцкого государственного университета, Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина, Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского (Россия), Национальной академии правовых наук Украины и др.

Программа конференции предусматривает работу двух секций: "Становление и развитие юридической науки и образования в Беларуси. Проблемы истории государства и права и политико-правовой мысли Беларуси" и "Наука теории государства и права и проблемные вопросы отраслевых юридических наук: история и современность".

По итогам форума планируется издание сборника научных статей. Организатором конференции выступает юридический факультет БГУ.

Иосиф Александрович Юхо (19.03.1921 - 29.06.2004) - историк права, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета БГУ, основатель первой научной школы государства и права Беларуси. В 1949 году окончил Минский юридический институт, в 1954 году - аспирантуру Института философии и права АН БССР. Тема кандидатской диссертации: "Установление Советской власти в Западной Белоруссии в 1939 г.". В 1980 году защитил докторскую диссертацию на тему "Общественно-политический строй и право Белоруссии в XVI ст." в Киевском государственном университете им. Т.Шевченко. В 1963 году разработал и начал читать курс лекций по истории государства и права Беларуси. Исследовал происхождение названий "Беларусь", "Белая Русь", "Литва" и доказал, что "Беларусь" как географическое название территории закрепилось в полном объеме только во второй половине ХІХ века. Автор свыше 200 научных работ. Участвовал в подготовке проекта Конституции Беларуси 1994 года. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-ой степени, медалью Франциска Скорины, лауреат премии им. В.И.Пичеты.-0-