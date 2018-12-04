Около 1100 иностранцев обратились в 2018 году за получением гражданства в Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1100 иностранных граждан обратились в 2018 году с просьбой о получении белорусского гражданства, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Николай Мельченко перед началом конференции по вопросам безгражданства в странах Содружества, которая 4-5 декабря проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 1100 иностранных граждан обратились за получением гражданства в Беларуси, из них 250 - лица без гражданства. В основном это представители России, Украины, Средней Азии. Незначительное количество из дальнего зарубежья, Сирии, Йемена", - сказал Николай Мельченко.

Он отметил, что безгражданство не является проблемой для Беларуси. "Если в 2000 году у нас было около 20 тыс. лиц без гражданства, то в 2018-м эта цифра чуть более 6 тыс. Мы проводим конференцию, чтобы обменяться опытом с заинтересованными представителями других стран, ведь безгражданство и миграция прежде всего связаны с безопасностью", - подчеркнул замминистра.

Безгражданство - серьезная проблема, которая касается не менее 10 млн человек во всем мире. Случаи безгражданства возникают в силу различных причин, в том числе из-за пробелов в законодательстве и несовершенства правоприменительных практик, миграции. В 2014 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев начало реализацию глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение десяти лет (кампания #IBelong). Она основывается на глобальном плане действий, содержащем программу из десяти шагов, которые необходимо предпринять для разрешения ситуаций безгражданства и предотвращения возникновения новых подобных случаев. В 2019 году планируется провести мероприятие с участием высокопоставленных представителей стран всего мира, чтобы оценить достигнутый за первые пять лет проведения кампании #IBelong прогресс.

"Считаю, что эта конференция своевременна, - сказал представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди. - Мы будем говорить о вопросах безгражданства, в том числе что это такое и каким образом решать эту проблему. Надеюсь, что конференция станет платформой для диалога между государствами Содружества и участниками, представляющими международные и региональные организации. Они смогут рассказать о своих передовых наработках, что позволит выработать совместные подходы в решении проблемы безгражданства".

Международная конференция по вопросам безгражданства в странах Содружества организована представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Министерством внутренних дел Беларуси и Исполнительным комитетом СНГ в рамках кампании УВКБ ООН #IBelong и собрала представительный состав участников. Ее цели - анализ ситуации в сфере безгражданства в Беларуси и странах СНГ, обмен передовым опытом с другими европейскими странами, стимулирование разработки наиболее приемлемых подходов и стратегий, направленных на идентификацию лиц без гражданства, предотвращение новых случаев безгражданства. -0-