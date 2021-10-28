28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 11,5 тыс. свидетелей допрошено по делу о геноциде белорусского народа, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры по итогам рабочей встречи генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа с генпрокурором России Игорем Красновым в Минске.

"На сегодня по уголовному делу о геноциде допрошено около 11,5 тыс. свидетелей, большинство из которых - узники концлагерей и лагерей смерти (7,3 тыс.). Они сообщили о более 300 ранее неизвестных возможных местах захоронений. Следственная группа провела свыше тысячи осмотров, в ходе которых изъяты копии архивных документов, отсмотрены сотни часов кинохроники, свидетельствующей о фактах геноцида", - сообщили в надзорном ведомстве.

При обсуждении хода расследования уголовного дела о геноциде советских граждан, включая жителей Беларуси, коллеги пришли к выводу о важности сохранить общую историческую память о Великой Отечественной войне, не допустить фальсификации истории.

В этой связи Андрей Швед проинформировал, что в мае 2021 года принят закон "О недопущении реабилитации нацизма", который установил правовые и организационные основы деятельности в этом направлении, определил меры по предупреждению таких действий.

Генеральный прокурор подчеркнул, что по инициативе ведомства сейчас в стране разрабатывается законопроект о признании геноцида белорусского народа. В законе планируется закрепить ответственность за отрицание геноцида.-0-