Около 120 беженцев покинули ТЛЦ: они вернутся домой по программе помощи МОМ

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 120 беженцев из ТЛЦ сегодня отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне в транспортно-логистическом центре, где находится пункт размещения беженцев, работали с технической миссией представители МОМ. Они предложили беженцам отправиться домой по программе МОМ по добровольному возвращению на родину и реинтеграции. Соответствующие заявки заполнили около 120 человек, почти все - граждане Ирака.

Сегодня за ними прибыли несколько автобусов. Как рассказал старший координатор по вопросам чрезвычайных ситуаций Международной организации по миграции Мохамед Рефаат, людей доставят в Минск, в отель, подготовят необходимые документы. "Отправки на самолетах запланированы на субботу, воскресенье, понедельник и вторник", - рассказал он. Рейсы будут с пересадками.

Программа предусматривает различную помощь, в том числе в подготовке документов, сопровождении людей до аэропорта, а при возвращении на родину им организуют трансфер до конечной точки маршрута. Для успешной интеграции на родине может быть оказана финансовая поддержка. Представители МОМ отметили, что продолжат работать с беженцами в ТЛЦ по добровольному возвращению домой.-0-