Около 120 человек приняли участие в велопробеге "#раЗАм" в честь Дня Независимости

Во время велопробега

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 человек приняли участие в велопробеге "#раЗАм", посвященном Дню Независимости. Об этом журналистам сообщил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом велопробега

"По инициативе молодежи столицы в преддверии Дня Независимости мы решили организовать велопробег. За годы независимости страны Минск преобразился, появились новые символы и объекты, здесь проходят международные спортивные и общественно-политические мероприятия. Важно показать нашей молодежи и другим участникам акции красоту города. Всего к пробегу присоединились около 120 человек - активисты, спортсмены, депутаты Палаты представителей, чиновники", - рассказал Сергей Клишевич.

Участник велозаезда Сергей Попок

Маршрут велопробега пролег по двум главным магистралям столицы - проспектам Независимости и Победителей - через ключевые объекты столицы (Национальную библиотеку, Дворец Республики, Дворец спорта, Музей истории Великой Отечественной войны, площадь Государственного флага Беларуси).

#раЗАм они преодолели дистанцию в 15 км.

Инициатором велопробега выступила молодежь Минска.-0-

Первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк и депутат Палаты представителей, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич

Фото Рамиля Насибулина