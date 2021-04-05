Около 120 электронных ярмарок вакансий состоялось в Беларуси с начала года

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на единой информационной площадке http://e-vacancy.by прошло 119 электронных ярмарок вакансий, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В мероприятиях поучаствовали 559 нанимателей республики, они заявили более 24 тыс. вакансий.

"По предварительным результатам электронных ярмарок вакансий около 900 соискателей в интерактивном режиме пообщались с потенциальными нанимателями или направили свои резюме для рассмотрения. В целом электронный ресурс посетили более 14 тыс. человек", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Все актуальные предложения, оставшиеся невостребованными, по окончании мероприятий снова доступны для просмотра в Общереспубликанском банке вакансий www.gsz.gov.by.-0-