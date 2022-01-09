9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12,5 тыс. свидетелей допрошено по делу о геноциде белорусского народа. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде Генеральной прокуратуры Валерий Толкачев, сообщает БЕЛТА.

"Следственной группой Генеральной прокуратуры допрошены более 12,5 тыс. свидетелей по делу о геноциде белорусского народа. Половина из них - это узники концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны", - рассказал Валерий Толкачев.

Он также отметил, что возбуждение уголовного дела Генеральной прокуратурой вызвало общественный резонанс среди населения. От граждан поступает большое количество просьб в расследовании данных дел, их количество с каждым днем увеличивается. Данные обращения поступают и от граждан из иных государств. Вся информация тщательно проверяется путем проведения следственных действий и изучения архивных документов.

Помимо этого, Валерий Толкачев напомнил, что в прошлом году в Беларуси провели 12 раскопок в местах массового уничтожения населения. Так, в октябре-ноябре минувшего года их организовали в Ченковском лесу Гомельского района. По минимальным подсчетам, в указанном месте каратели расстреляли не менее 4 тыс. жителей Гомеля и близлежащих к нему населенных пунктов. В октябре прошлого года также были проведены раскопки в урочище Уручье под Минском. По предварительным данным, в этом месте было расстреляно не менее 38 тыс. мирных граждан и военнопленных.-0-