Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 130 научно-технических и инновационных разработок в области энергетики и рационального энергосбережения, геологии, охраны окружающей среды, экологической безопасности представят белорусские разработчики на международной специализированной выставке "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" (Energy Expo), которая состоится с 12 по 15 октября в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

На коллективном стенде Государственного комитета по науке и технологиям свои экспонаты продемонстрируют учреждения и организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Среди наиболее интересных разработок - программно-аппаратный комплекс в виде беспроводной одноуровневой системы сбора, учета, обработки и передачи информации о потреблении энергоресурсов (АСКУЭР) на основе SMART-счетчика, органоминеральные удобрения и препараты, позволяющие восстанавливать плодородный слой земли, технология синтеза молочной кислоты для получения биоразлагаемых полимерных материалов, технология изготовления энергосберегающих плоских алюминиевых нагревательных элементов, архитектурный 3D макет центра с солнечной электростанцией со световым и динамическим отображением выработки электроэнергии в течение светового дня и другие.

Международная специализированная выставка Energy Expo пройдет в столичном Футбольном манеже по адресу: пр.Победителей, 20/2 (на одной площадке с международными специализированными выставками Oil&Gas Technologies, "Атомэкспо-Беларусь", "ЭкспоСвет", "Водные и воздушные технологии", "ЭкспоГород").-0-