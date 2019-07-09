Около 132 тыс. человек воспользовались услугами информационных точек во время II Европейских игр

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 132 тыс. человек воспользовались услугами городских информационных точек во время проведения II Европейских игр. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во время проведения мультиспортивного форума в Минске действовали пять инфоцентров - на вокзалах, в аэропорту и других местах. Помимо этого, функционировали 20 городских информационных точек вблизи спортивных арен (организованы совместно с Дирекцией II Европейских игр), у достопримечательностей, в местах массового скопления туристов, фанатов, зрителей. Такие пункты были очень популярны: их услугами воспользовались около 132 тыс. человек", - сказала Светлана Демешко.

Было проведено 12 ознакомительных туров для представителей СМИ иностранных государств и туристических компаний совместно с туристическими предприятиями и компаниями Минска.

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