Около 14% организаций Беларуси предусматривает полную или частичную оплату отцовского отпуска

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 14% организаций в Беларуси предусматривает полную либо частичную оплату отцовского отпуска. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2020 году введен новый вид отпуска - отцовский отпуск при рождении ребенка. Это краткосрочный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней, которые работник при желании может использовать одновременно с отпуском по уходу за ребенком, который предоставлен матери. Законодательно оплата такого отпуска не предусмотрена, но организации могут предусмотреть такую оплату, равно как и установить большую продолжительность отпуска.

"Исследования показали, что порядка 14% организаций предусматривают полную либо частичную оплату отцовского отпуска, а 28% организаций предусматривают более длительную его продолжительность. В целом по итогам 2020 года около 9% организаций уже имели опыт предоставления отцовского отпуска по запросу работающих мужчин", - сказала Светлана Белаш.-0-