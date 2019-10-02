Около 14% работников системы образования Беларуси - мужчины

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчины составляют всего около 14% работников системы образования Беларуси. Такую статистику в эфире телеканала СТВ привел заместитель министра образования Александр Кадлубай, сообщает БЕЛТА.

"В системе образования Беларуси сегодня работает всего 14% мужчин. На мой взгляд, на то есть ряд причин. Одна из них - это стереотип, что воспитывать должна женщина", - отметил Александр Кадлубай. Еще одна причина - не самый высокий уровень зарплат, однако ситуация постепенно меняется. "К 2025 году зарплата педагога должна составлять 100% к средней по стране. В январе-августе 2019 года средняя зарплата среди педагогов была Br730, это около 80% от средней", - сказал он.

Замминистра также высказал свое мнение относительно использования детьми мобильных телефонов в школах. "Съемка педагогов или детей в каких-то компрометирующих обстоятельствах, буллинг недопустимы. В марте 2019 года был подписан приказ министра образования, в котором учреждениям общего среднего образования было предписано внести в правила внутреннего трудового распорядка мероприятия, ограничивающие использование мобильных средств в образовательном процессе. Речь не шла о запрете, но контролировать его использование в учреждении педагог обязан. Некоторые школы проигнорировали этот приказ. Поэтому мы прорабатываем ряд мероприятий, предлагаем учреждениям образования единую модель ограничения пользования мобильными средствами в образовательном процессе. Оптимальная модель - ячейка для мобильных телефонов на столе преподавателя. В ячейку под своим номером в журнале ребенок может положить телефон, в течение всего урок видеть его и потом забрать", - заключил Александр Кадлубай.-0-