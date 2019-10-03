Около 14% учителей в Беларуси младше 30 лет

3 октября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. Подготовке молодых педагогических кадров в последние годы в Беларуси уделяется особенно пристальное внимание. И процент таких учителей в школах страны говорит об эффективности этой работы, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня при посещении Петковичского учебно-педагогического комплекса ясли-сад - средняя школа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно отметить, что около 14% из 95 тыс. учителей в целом по стране - это люди в возрасте до 30 лет, молодые педагоги. Значит, есть будущее у нашей системы образования. Идет новая кадровая смена. И молодежь с удовольствием выбирает педагогические вузы, осваивает профессию учителя и приезжает работать не только в городе, но и пополняет маленькие коллективы сельских школ, где все, и педагоги, и ученики, живут одной большой дружной семьей", - отметил Игорь Петришенко, общаясь с журналистами.

По его словам, в текущем году 4347 молодых педагогов пришли в школы. "Материально-бытовые условия для них обеспечены. Сегодня мы слышали на примере одного района, какие есть аспекты в части поддержки молодых специалистов. Это и арендное жилье либо общежитие, и вопросы стимулирующих доплат, и связанные с транспортным обеспечением (если из райцентра нужно ездить на работу в сельскую школу). Плюс за наем арендного жилья тоже предусмотрена компенсация. А в дальнейшем есть перспектива строительства собственного жилья", - отметил вице-премьер.

При знакомстве с учебным комплексом в агрогородке Петковичи Игоря Петришенко порадовало, что в коллективе есть педагогические династии. Например, у молодого завуча школы мама тоже работала в ней учителем, и в сумме их педагогический стаж насчитывает 70 лет.

Вице-премьер поздравил всех учителей с наступающим профессиональным праздником, отметив ностальгическую ноту в этом событии для каждого гражданина, роль первого учителя, классного руководителя в становлении личности.-0-

Фото Андрея Покумейко