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Общество
04 октября 2019, 21:50

Около 140 тыс. человек приняли участие в переписи населения Беларуси в первый день

Во время переписи
Во время переписи
Новости темы "Перепись населения-2019"
Белстат: онлайн-перепись вызвала ажиотаж - 70 тыс. посещений в секунду
Перепись населения стартовала в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первые неполные сутки проведения переписи населения Беларуси опросные листы заполнили уже около 140 тыс. человек. Оперативная информация отображается на сайте переписи, сообщает БЕЛТА.

В первый день из-за перегрузки ресурса, предназначенного для самостоятельного заполнения опросника онлайн, возникали технические сбои в работе сайта census.by, а также межбанковской системы идентификации (МСИ). Тем не менее к 21.30 в переписи приняли участие 139 406 человек.

Сделать это очень просто. Незарегистрированные пользователи МСИ могут войти в систему через одноразовый СМС-код, зарегистрированные - таким же образом либо с помощью логина и пароля. Дополнительно Белстат разместил у себя видеоинструкцию по заполнению переписных анкет в интернете.

Корреспондент БЕЛТА опробовала систему на практике. Выбрав "Вход с помощью одноразового кода", нужно ввести в появившемся окне свой ID паспорта и номер телефона. Через пару секунд на телефон приходит СМС-сообщение с кодом, который нужно ввести в соответствующем окне на странице сайта.

После этого открывается непосредственно переписной лист, в котором уже частично указаны личные данные пользователя (фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения). И предлагается поступательно заполнить несколько анкет. Первая - "адрес", здесь все просто. Любую невнимательность респондента заложенный в программу контроль заметит и подскажет, например, что буква в номере дома - это не корпус, прописывать ее в соответствующем окне - ошибка.

Анкета "данные о помещении" у некоторых может вызвать затруднения. Например, если человек проживает в арендуемой квартире, он может не знать ее площадь (а такой вопрос есть). Но не стоит переживать, что уже внесенные данные исчезнут, если вы прерветесь на время, чтобы выяснить этот нюанс. Всегда можно вернуться к заполнению переписного листа, если человек отвлекся, либо поменять что-то в учетной записи - все данные сохраняются до завершения процедуры.

Далее нужно указать состав домохозяйства и личные данные всех, кто входит в его состав, то есть живет в этом помещении и совместно расходует средства на питание. Это и другие пояснения есть во всплывающих подсказках (они обозначены знаком "?" рядом с самим вопросом).

В разделе "Персональные данные" некоторые вопросы тоже могут заставить задуматься, например, о родном языке. Но двоякой трактовки здесь быть не может: в одном вопросе уточняется, что речь о языке, который усвоили первым в раннем детстве, во втором - на каком обычно разговариваете дома. В вопросах о планировании детей есть вариант "Затрудняюсь ответить", что логично, ведь кто-то еще не определился, а кто-то предпочитает не планировать, а полагаться на судьбу.

Раздел "сельское хозяйство" некоторые белорусы пропустят. Заполнять его нужно только тем, у кого имеется земельный участок (во владении или пользовании).

После того, как все графы заполнены, нужно нажать кнопку "Отправить", рекомендуется скачать предложенный сертификат. Его можно показать переписчику, если он все-таки по ошибке наведается в квартиру.

Для онлайн-переписи выделен продолжительный период - с 4 по 18 октября. Параллельно работают мобильные стационарные участки по заявкам организаций.

С 4 октября начали работу стационарные участки (всего их 644), на сайте Белстата размещена интерактивная карта с их адресами, а также графиком работы. Эти пункты будут доступны весь период переписи - до 30 октября.

Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.-0-

Фото Сергея Холодилина, Оксана Манчук

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