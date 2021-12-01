Около 140 волонтеров БРСМ со всей страны приедут в Минск 4 декабря

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года 2021" состоится 4 декабря в ТЦ "Столица", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения "Доброе сердце", секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

"Республиканский финал объединит около 140 волонтеров из всех регионов Беларуси. У новогодней елки в ТЦ "Столица" встретятся победители республиканского конкурса в номинациях "Личный вклад", "Лучший волонтерский отряд", "Проморолик", "Волонтерская песня", добровольцы, которые активно проявили себя в условиях пандемии коронавируса, а также гуманитарные волонтеры. Волонтерская песня прозвучит во время церемонии в исполнении автора", - рассказала Александра Гончарова.

Она напомнила, что за труд волонтеров различных общественных объединений и организаций на белорусско-польской границе БРСМ в ноябре учредил специальную премию "Гуманитарные волонтеры Беларуси".

Как ожидается, перед началом церемонии для ребят и с их участием будут работать интерактивные локации, в их числе документальный фотопроект "Волонтеры границы", а также выставка рисунков детей беженцев "Беларусь гостеприимная".

"В преддверии Международного дня добровольцев волонтеры Гродненского областного комитета БРСМ организуют на площадке логистического центра, где временно проживают беженцы, изостудию, где проведут для их детей фестиваль красок. Каждый желающий юный художник сможет через рисунок передать на бумаге свои мечты, рассказать о том, что его волнует. Лучшие творческие работы войдут в экспозицию выставки детского рисунка "Беларусь гостеприимная", которую мы планирует презентовать во время нашего мероприятия", - дополнила Александра Гончарова.

Программа пребывания волонтеров в столице насыщена различными видами активностей. В первой половине дня для финалистов конкурса запланированы обучающие волонтерские интенсивы с участием представителей квалифицированного тренерского пула Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), волонтерских центров БГУКИ, БГУИР, международного проекта Dance4Life и других.

Организаторами молодежного проекта выступили Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Министерством образования, Республиканским волонтерским центром при поддержке областных и Минского городского исполнительных комитетов, общественных организаций и объединений. Главной целью конкурса является популяризация и развитие в Беларуси волонтерского движения, выявление и поощрение волонтерских лидеров, осуществляющих общественную и социально значимую деятельность.-0-