Около 1,5 тыс. га занятых борщевиком земель в Беларуси можно вовлечь в хозоборот - Минприроды

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. га занятых борщевиком земель в Беларуси можно вовлечь в хозяйственный оборот, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"По экспертным оценкам, около 1,5 тыс. га земель, включая сельскохозяйственные и иные виды, занятых борщевиком Сосновского, можно вовлечь в хозяйственный оборот. Многолетний опыт борьбы с борщевиком в разных странах мира (в том числе Великобритании, США, Канаде, Германии, России) с использованием различных методов также показывает, что только вовлечение в хозоборот земель является единственной реальной возможностью сдержать его дальнейшую экспансию и обеспечить сохранение биологического разнообразия экосистем", - сказали в пресс-службе.

В Минприроды отмечают, что даже использование наиболее эффективного, химического метода борьбы с инвазивным растением в средних популяциях (площадью 0,5-1,5 га) и очагах их произрастания (площадью свыше 1,5 га) не обеспечивают его полное уничтожение. Через три года после проведения химической обработки популяция борщевика возрождается и способна в короткий срок распространиться на прилегающих территориях. "Поэтому основной метод борьбы с растением - химический в средних популяциях и очагах произрастания (для уничтожения вегетирующей части), но затем обязательно требуется вовлечь необрабатываемые земли в сельскохозяйственный и иной оборот. На тех территориях, которые используются в сельском хозяйстве, борщевик не растет", - пояснили в пресс-службе.

Согласно республиканскому плану мероприятий по наведению порядка на земле в 2019 году, работы по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского в Беларуси с апреля по август должны были быть выполнены на площади 5 177,65 га. По состоянию на 1 сентября мероприятия проведены на площади 6 288,7 га, или 121% от установленного задания.-0-