Около 150 млн российских рублей направлено на техническое оснащение БРУ

24 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 150 млн российских рублей направлено на оснащение технических лабораторий Белорусско-Российского университета. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Дмитрий Соловьев во время посещения вуза министром образования Беларуси Игорем Карпенко и министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым, передает корреспондент БЕЛТА.

Университет представил научные достижения, после чего состоялось торжественное открытие памятной таблички, посвященной реализации проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий".

По словам Дмитрия Соловьева, проект направлен на развитие научно-технического сотрудничества между двумя странами. Создание материальной базы является основным направлением, поскольку без этого невозможны инновационные процессы. "Надеюсь, на этом мы не остановимся, будем дальше находить возможности финансировать развитие материально-технической базы. Мы должны думать о будущем, о нашей молодежи и о том, чтобы ребята могли получить качественное профильное образование", - сказал он.

Как отметил заведующий кафедрой технологии машиностроения Владимир Шеменков, проект дал возможность переоснастить вуз. "Университет бы не смог потратить $400 тыс. на уникальный для Беларуси 3D-принтер. В стране их всего два. Такая техническая база позволяет развивать новые, востребованные у абитуриентов специальности. Например, у машиностроительного факультета со следующего года их добавится еще три", - рассказал заведующий кафедрой.

В настоящее время в Белорусско-Российском университете обучаются более 5,2 тыс. студентов. На первой ступени (бакалавриат) по образовательной программе Беларуси представлены 20 специальностей, России - семь. На второй ступени (магистратура) есть семь специальностей по программе Беларуси, две - России.-0-

Фото Олега Фойницкого